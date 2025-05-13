Trump, Suudi Veliaht ile Yatırım Görüşmesi Yaptı

- Trump, Suudi Kraliyet Sarayı'nda Veliaht Prens Selman'la görüştü

RİYAD - ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'daki Al Yamamah Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, esprili bir dille Suudi Arabistan'ın 600 milyar dolarlık yatırım vaadinin 1 trilyon dolara çıkarılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından Al Yamamah Sarayı'na geçti. Trump, sarayda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Trump ve Veliaht Prens bin Selman, karşılamanın ardından görüşme gerçekleştirdi. Trump görüşmede Veliaht Prensi "dost" şeklinde nitelendirerek, "Birbirimizi gerçekten çok sevdiğimizi düşünüyorum" dedi. Suudi Arabistan'ın ABD'ye yatırımından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, bunun "muazzam sayıda iş imkanı" oluşturacağını söyledi. Trump, daha önce duyurulan 600 milyar dolarlık yatırımı hatırlatarak esprili bir dille bunun "1 trilyon dolara çıkarılabileceğini" dile getirdi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider, üst düzey yetkililer ve küresel iş dünyasının önde gelen isimleriyle tokalaştı. Dikkat çeken isimler arasında OpenAI, Amazon, NVIDIA, Palantir, Uber, Coca-Cola, Google ve Boeing yöneticileri ile Trump'ın en önemli danışmanlarından ve sosyal medya platformu X, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk yer aldı.

Trump ve iş dünyası liderlerinin bugün ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.