Trump'tan 3 Milyar Dolarlık Madencilik Yatırımı

ABD Başkanı Donald Trump, madencilik sektörüyle ilgili projelere toplam değeri 3 milyar doları bulan yatırım yapılacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla madencilik sektörüyle ilgili yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Trump, ilk başkanlık döneminde ülkenin enerji bağımsızlığını güvence altına aldıklarını, ikinci döneminde de ekonomik bağımsızlığa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

ABD'nin son 30 yılda 3 bin 400'den fazla maden kaybettiğini aktaran Trump, bu madenlerin şimdi çok daha hızlı şekilde geri döndüğünü ifade etti.

Trump, "Son 18 ayda yönetimimiz yaklaşık 40 milyar dolar değerinde 160'tan fazla mineral anlaşmasını imzaladı veya onayladı ve bugün ABD 1950'lerden bu yana en hızlı şekilde yeni madenleri açıyor." diye konuştu.

Ülkenin mevcut madencilik iş gücünün yarısının gelecek 3 yılda emekli olmasının beklendiğine dikkati çeken Trump, gelecek neslin madencilerini yetiştirmek amacıyla madencilik okullarına 100 milyon dolar kaynak sağlayacaklarını aktardı.

Trump, toplam değeri 3 milyar doları bulan bir dizi madencilik projesinin hayata geçirileceğini, bu projelerin binlerce kişiye istihdam yaratacağını ve ABD'nin ekonomik istikrarı ile güvenliğini güçlendireceğini ifade etti.

14 madencilik okuluna 100 milyon dolar yatırım

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da madencilik alanındaki bazı yatırımlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanlığı, yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerin üretimini desteklemek amacıyla refrakter sınıfı boksit tedarik zincirini güvence altına almak için Standard Bauxite şirketine 85 milyon doların üzerinde, savunma sanayisinde kullanılan ve yabancı menşeli nadir toprak elementlerine bağımlılığı azaltmayı amaçlayan kalıcı mıknatıslar üreten Niron Magnetics'e 150 milyon dolar yatırım yapacak.

Bakanlık, silikon-karbon batarya anotlarının üretimini genişletmek ve lityum-iyon batarya hücresi üretim tesisi kurmak amacıyla Sila Nanotechnologies'e 1,4 milyar dolar, yüksek sıcaklığa dayanıklı alüminyum alaşımlarının tedarik zincirinin güvence altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla Sunrise Energy Metals'e 400 milyon dolar yatırım yapacak.

ABD Savunma Bakanlığı, yeni nesil jeologlar, metalürji uzmanları ve maden mühendislerinin yetiştirilmesi amacıyla 3 eğitim kurumundaki iş gücü geliştirme programları ve teknoloji inovasyon merkezleri için de 80 milyon doların üzerinde kaynak sağlayacak.

ABD İhracat-İthalat Bankası (EXIM Bank) ise bor yatağının geliştirilmesi için 5E Advanced Materials şirketine 8 milyon dolar, yerli batarya üretimini desteklemek amacıyla Westwater Resources'a 25 milyon dolar, elektronik, mıknatıs ile çelik üretimini desteklemek için Global Advanced Materials'a 25 milyon dolar yatırım yapacak.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu, Madagaskar'daki nadir toprak madeni projesini geliştiren Harena Rare Earths şirketine yapılacak 4,8 milyon dolarlık yatırımı eş finansman yoluyla destekleyecek.

ABD Enerji Bakanlığı da madencilik, mineraller ve ilgili tedarik zinciri alanlarında eğitim alan öğrenci sayısını artırmak amacıyla ABD'deki 14 madencilik okuluna 100 milyon dolar yatırım yapacak.