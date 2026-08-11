Trump'tan Aşı Tavsiyelerine Değişiklik

ABD Başkanı Donald Trump, çocukluk dönemi aşılarına yönelik resmi tavsiyeler ile hedef alınan hastalık sayısının azaltılmasını ve bazı kombine aşıların ayrı verilecek şekilde değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, hükümetin çocukluk dönemi aşılarına ilişkin önerilerinde değişiklik öngören kararnameyi imzaladı.

Kararname kapsamında, ebeveynlere aşılar hakkında daha çok bilgi içeren öneriler ve seçenekler sunulması öngörülüyor.

Tüm çocuklar için 18 hastalığa karşı planlanan mevcut aşı önerileri değiştirilerek, yeni tavsiyelerde hedef alınan hastalık sayısı 11'e düşürülüyor.

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı kombine halde yapılan MMR aşısının ise ebeveynlere zamanlama konusunda seçenek sunmak amacıyla üç ayrı aşıya ayrılması ve farklı randevularda yapılması öneriliyor.