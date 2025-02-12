Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı - Son Dakika
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Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı

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ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına federal kurumların iş gücünde maliyet kesintisine gitme yetkisi veren bir kararnameye imza attı.

12.02.2025 16:50  Güncelleme: 17:28
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ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinden bu yana oldukça yakın olduğu ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçirdiği Elon Musk'ın yetkilerini artıran bir kararnameye imza attı. Trump, Musk'ın başında olduğu departmana federal kurumların iş gücünde maliyet kesintisine gitme yetkisi verdi

FEDERAL KURUMLARA DOGE EKİBİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMA TALİMATI

Beyaz Saraydan, Trump'ın imzaladığı kararnameye ilişkin yapılan açıklamada, federal kurumlara personel çıkarma ve işe alımların sınırlandırılması konularında DOGE ekibiyle birlikte çalışma talimatı verildiği bildirildi. Kurumlardaki personel sayısının azaltılması ve işe alımların "temel pozisyonlarla" sınırlandırılmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, bu kurumlarda "federal hizmetten ayrılan her 4 çalışan için en fazla 1 çalışanın işe alınması gerektiği" ifade edildi.

Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı

"FEDERAL İŞ GÜCÜNÜ DAHA VERİMLİ HALE GETİRECEK"

Askeri personel, güvenlik güçleri ve göçmenlik gibi sektörler hariç tutulduğunda federal işgücü maliyetinin 2,4 milyonu aştığına işaret edilen açıklamada, bu harcamalarda kesintiye gidilmesi konusunda kararlı olunduğu belirtildi. Açıklamada, kararnamenin "federal iş gücünü daha verimli ve etkin hale getireceği" vurgulandı.

TRUMP TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞTU

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek resmi olarak ABD Başkanlığı yetkilerini devralan Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuştu. DOGE, Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü (IES) bütçesinden 900 milyon dolarlık kesinti yapmıştı.

Trump, Elon Musk\'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    KraL Adam Ve Elon Musk İşler Yolunda 1 5 Yanıtla
  • Recep Bayram:
    ABD küçülmeye mi gidiyor 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Para Babası Bunlar 3 0 Yanıtla
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