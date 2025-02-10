Trump'tan Gazze Satın Alma Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Gazze Satın Alma Açıklaması

Trump, Gazze'yi satın alma niyetini tekrar belirtti, Hamas tepki gösterdi. Ateşkes görüşmeleri sürüyor.

10.02.2025 12:35
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi satın alma ve sahiplenme konusunda kararlı olduğunu söyledi. Trump, Gazze'nin bazı bölümlerinin Orta Doğu'daki diğer devletler tarafından yeniden inşa edilmesine izin verebileceğini ifade etti. Gazze'de ise ateşkes daha kırılgan hale gelirken, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze ateşkesinin ikinci aşaması üzerine müzakereler devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün New Orleans'a giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, tepki toplayan Gazze teklifine ilişkin yeniden konuştu.

Trump, şunları söyledi:

"Gazze'yi satın alıp sahiplenmeye kararlıyım. Bizim onu yeniden inşa etmemiz konusunda, bunu Orta Doğu'daki diğer devletlere verip bazı bölümlerini inşa etmelerini sağlayabiliriz, başkaları da bizim himayemiz altında bunu yapabilir. Ama biz Gazze'yi sahiplenmeye, Gazze'yi alıp, Hamas'ın Gazze'ye geri dönmesini engellemeye kararlıyız."

Hamas'tan Trump'a tepki: Filistinliler, yerinden edilme planlarını engelleyecekler

Hamas siyasi bürosu üyesi İzzet El Rashq, Trump'ın Gazze'ye ilişkin son açıklamalarını kınadı ve şunları söyledi:  "Gazze, satılıp alınacak bir mülk değildir. O, işgal altındaki Filistin topraklarımızın ayrılmaz bir parçasıdır... Filistinliler, yerinden edilme planlarını engelleyecekler"

Trump, daha önce de Gazze'yi ABD himayesi altına almayı, Gazze'de yaşayan Filistinlileri kalıcı olarak yerinden etmeyi ve Gazze'de "Orta Doğu'nun Rivierası"nı yaratmayı planladığını ifade etmişti.

İsrail ordusunun çekildiği Netzarim koridorunda çekildiği belirtilen görüntülerde çürümüş cansız bedenler görüldü

Öte yandan, Gazze ateşkesinin birinci aşaması kapsamında İsrail ordusu dün, Gazze'nin kuzeyini ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim koridorundan çekildi. Hamas tarafından tutulan 3 İsrailli esir daha serbest bırakılırken binlerce Filistinli İsrail'in çekildiği koridordan geçerek Gazze'nin kuzeyindeki büyük bir bölümü yıkılmış yerleşim bölgelerine geri dönmek üzere yola çıktı.

Gazzeli yazar ve aktivist Muhammed Shehada, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden İsrail'in çekildiği Netzarim koridorunda İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin çürümüş cansız bedenlerine ait görüntüler olduğu belirtilen bir video paylaştı.

Yerel sağlık çalışanları medya kuruluşlarına dün Gazze Şeridi'ndeki ateşkese rağmen İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'de ateşkesinin ikinci aşaması üzerine görüşmeler devam ediyor

15 ay süren savaşın ardından 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes kapsamında şu ana kadar 16 İsrailli esir ve 566 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Ateşkesin ilk aşaması sona erdiğinde toplam 33 İsrailli esir ve 1900 Filistinli mahkumun takas edilmiş olması hedefleniyor.

Hamas tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasıyla ilgili görüşmelerin başladığı belirtildi. Üç aşamalı anlaşmanın ikinci aşaması, geri kalan esirlerin serbest bırakılması ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesine odaklanmayı amaçlıyor. Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerde İsrail tarafının yarın kendi şartlarını sunması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, dün Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerin görüntülerine ilişkin de yorumlarda bulunmuş "Bu görüntüleri görmesinin ardından İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasıyla ilgili sabrının tükendiğini" söylemişti. Trump, serbest bırakılan İsrailli esirlerin görüntüsünü, Holokost katliamından hayatta kalanların görüntülerine benzettiğini ifade etti.

ABD Başkanı'nın tepkisi ve Gazze'ye ilişkin açıklamalarının ateşkesin geleceği hakkında yeni belirsizlikler yarattığı yorumları yapılıyor.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Gazze Satın Alma Açıklaması - Son Dakika

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