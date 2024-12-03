Trump'tan Hamas'a İltica: Rehineleri Serbest Bırakın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan Hamas'a İltica: Rehineleri Serbest Bırakın

Trump\'tan Hamas\'a İltica: Rehineleri Serbest Bırakın

Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninden önce Hamas'tan rehineleri serbest bırakmasını istedi.

03.12.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önümüzdeki ay ABD başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump, Hamas'ın 20 Ocak'a kadar elindeki tüm rehineleri serbest bırakmaması halinde "cehennemi yaşayacağını" ifade etti.ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Hamas'a çağrıda bulunarak göreve başlayacağı 20 Ocak'taki yemin töreninden önce tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti.

Trump, kurucuları arasında kendinin de yer aldığı Truth Social isimli sosyal ağ hesabından yayınladığı mesajda, "Gururla üstlendiğim ABD Başkanlığı görevim 20 Ocak 2025'te başlamadan önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde, Orta Doğu'da insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular cehennemi yaşayacak; sorumlular ABD'nin uzun ve şanlı geçmişinde hiç kimsenin almadığı kadar büyük bir darbe alacaktır. Rehineleri hemen serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.

Rehinelerin çoğu hayatta değil

Batı ülkeleri tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen Hamas ve bazı başka aşırıcı gruplar, 7 Ekim 2023'te saldırdıkları İsrail'de yaklaşık bin 200 kişiyi öldürmüş, 250'den fazla insanı da rehin alarak Gazze Şeridi'ne kaçırmıştı. 14 aydır devam eden savaşta hala Hamas'ın elinde olduğu varsayılan yaklaşık 100 rehineden çoğunun hayatta olmadığı sanılıyor. Söz konusu rehineler arasında İsrail vatandaşlığının yanında ABD ya da Alman vatandaşı olanlar da mevcut.

İsrail ordusundan Pazartesi günü yapılan açıklamada, rehinelerden birinin daha ölmüş olduğunun tespit edildiği bildirildi. Ordu, bu kişinin New York doğumlu, kaçırıldığında 21 yaşında olan İsrailli bir asker olduğunu ve 7 Ekim'deki çatışmalarda hayatını kaybetmesine rağmen cesedinin Hamas tarafından Gazze Şeridi'ne kaçırıldığını aktardı. ABD hükümeti de söz konusu şahsın aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu duyurdu.

dpa/ ET,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sosyal Medya, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Hamas'a İltica: Rehineleri Serbest Bırakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:44 Mauro Icardi ameliyat oldu Mauro Icardi ameliyat oldu
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:34 Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş’a sürpriz teknik direktör adayı Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 13:55:10. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Hamas'a İltica: Rehineleri Serbest Bırakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.