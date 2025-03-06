Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı

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Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Halkımız veya Gazze'deki direnişçileri hiçbir zaman sorun olmadı. Sorun her zaman işgaldi ( İsrail'di)." ifadelerini kullandı.

Ofis Başkanı Maruf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas'tan tüm İsrailli esirleri "derhal" serbest bırakmasını talep etmesini değerlendirdi.

Maruf, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu tür tutumlar, savaş suçlusu Netanyahu'ya, 2,4 milyon insana karşı daha fazla suç işlemesi için mutlak destek ve teşvik olduğu sürece suçlarına devam etme gücü ve yeteneği veriyor. Halkımız veya Gazze'deki direnişçileri hiçbir zaman sorun olmadı. Sorun her zaman işgaldi (İsrail'di). Bugün Batı Şeria ve Kudüs'te olanlar bunun en iyi kanıtıdır."

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'a ilişkin, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas liderlerine çağrıda bulunan Trump, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gazze halkına da seslenen Trump, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini kaydetmişti.