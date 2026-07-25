Trump'tan İran'a Saldırı Talimatı Yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan ordusuna, İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürüldü.

Axios haber sitesine isim vermeden konuşan bilgi sahibi iki kaynak, Başkan Trump'ın, cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermezken orduya, bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatını verdiğini iddia etti.

Kaynaklar, diğer yandan ABD ordusunun, "büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası bir dönüş için hala plan yapmaya" devam ettiğini kaydetti.

Haberde, "Trump'ın kararı, hem diplomasiye daha fazla alan tanıma isteğini hem de büyük çaplı muharebe operasyonlarına geri dönülmediği takdirde, ABD'nin mevcut saldırı düzeyinin etkinliğinin sınırına ulaştığı gerçeğini yansıtıyor." ifadesine yer verildi.

Trump, yaklaşık iki haftadır her gün, ABD ordusunun sunduğu saldırı planlarını onaylıyor ve bu planlar, Orta Doğu'daki yerel saate göre gece yarısı sularında hayata geçiriliyordu.

Trump'ın saldırıları durdurma talimatının tek seferlik mi yoksa sürekli mi olduğu konusu belirsizliğini koruyor.

Başkent Washington'da dün gece Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde konuşan Trump, İran'ın şu anda bir anlaşma yapmaya hazır olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı emrini onaylamamasıyla, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bir görüşme için dün Tahran'a ulaşması yaklaşık aynı saatlere denk geldi.