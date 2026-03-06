Trump'tan İran'a Sert Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Sert Mesaj

06.03.2026 01:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a silah bırakma çağrısında bulunarak, anlaşma için geç kaldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da geçen yıl Amerikan futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabulünde İran gündemini değerlendirdi.

İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini iddia etti.

Trump, "İranlılar bir anlaşma imzalamamı istiyorlar, onlara çok geç kaldıklarını söyledim. Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz." diye konuştu.

İran'a ait 24 gemiyi vurduklarını belirten Trump, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'ın füzelerinin yüzde 60'ının, füze rampalarının ise yüzde 64'ünün ABD ve İsrail saldırılarında imha edildiğini savundu.

"Önce İran'la işimizi bitirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Trump, daha sonra Küba'ya eğileceklerini ve bu ülkeyle ilgili adımlar atacaklarını vurguladı."

İranlı diplomatlara "sığınma talebinde bulunun" çağrısı

Trump, dünyanın dört bir yanında görev yapan İranlı diplomatlara da seslenerek, "İranlı diplomatları sığınma talebinde bulunmaya çağırıyoruz." dedi.

İran'ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin süreci takip ettiklerini kaydeden Trump, yeni lider kim olursa olsun, "İran'ın Amerika'yı, İsrail'i veya diğer komşularını tehdit etmeyeceğinden" emin olmak istediklerini ifade etti.

Trump ile Messi el sıkıştı

Konuşmasının devamında Inter Miami takımından övgüyle bahseden Trump, takımda oynayan ünlü futbolcu Lionel Messi ile de el sıkıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Futbol, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Sert Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

00:51
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı
Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
00:08
İran’dan İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yeni hava saldırısı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı
23:47
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
23:21
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 02:59:00. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Sert Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.