Trump İran'a 'Bir Gecede Yok Edilebilir' Tehdidinde Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini tırmandırarak, ülkenin 'bir gecede yok edilebileceğini' ve belirlenen sürenin dolması halinde İran'ın 'Taş Devri'ne geri gönderileceğini' söyledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, askeri operasyonların yoğunlaştığını belirtti.

Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını talep ederken, Trump İran'ın sivil altyapısını hedef almanın Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olup olmadığı sorusuna endişeli olmadığını ifade etti. Ayrıca, İran güçleri tarafından düşürülen ABD askeri pilotunun kurtarılması için geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

İran, 45 günlük geçici ateşkes önerisini reddederek, savaşın sona ermesi için ABD'den saldırıya uğramayacaklarına dair garanti istedi. Bölgede çatışmalar devam ederken, İsrail ve ABD'nin saldırılarında 25'ten fazla kişi hayatını kaybetti. İran misilleme olarak füze saldırıları gerçekleştirdi.

28 Şubat'ta başlayan savaşta Ortadoğu genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 200'ü aştığı tahmin ediliyor. Veriler bağımsız olarak doğrulanamasa da, İran'da 3 bin 546, Lübnan'da 1497 ve diğer ülkelerde toplamda yüzlerce kişinin öldüğü bildiriliyor.