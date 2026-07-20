Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklaması

20.07.2026 09:53
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Trump, İran'a sert saldırılar düzenlediklerini ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da hayatını kaybeden ABD'li askerlerin anısına İran'ı yeniden çok sert vurduklarını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu savundu.

Fox News'in haberine göre Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Üssü'ne dönüşünde gazetecilere, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da yakın zamanda hayatını kaybeden ABD askerleri nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Trump, "Bu gece onları yine çok sert vurduk." dedi.

Trump, İran'ın askeri açıdan neredeyse her şeyi kaybettiğini öne sürerek, "Ellerinde bazı füzeler var, bazı insansız hava araçları var, belli bir üretim kapasiteleri de var. Ama çok fazla değil. Boğazı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şeyi kontrol etmiyor. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ülkedeki orman yangınlarını görüştüğünü aktararak, Kanada'dan ABD'ye ulaşan duman nedeniyle Ottawa yönetiminin ABD'ye tazminat ödemesi ya da gümrük tarifeleriyle karşılaşması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika

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