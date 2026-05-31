Trump'tan İran İle Müzakerelerde Yeniden Düzenleme Talebi

31.05.2026 10:07
Trump, İran'la müzakerelerde bazı maddelerin netleştirilmesini istedi, karar henüz alınmadı.

(ANKARA) - ABD merkezli Axios'un haberine göre Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'ın Durum Odası'nda danışmanlarıyla yaptığı toplantıda, ABD'li müzakerecilerin İran tarafıyla üzerinde uzlaştığı metinde bazı maddelerin yeniden düzenlenmesini istedi.

ABD'li üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın özellikle İran'ın nükleer materyallerinin geleceği ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerin daha net hale getirilmesini istediği belirtildi. Trump'ın, İran'ın yalnızca "nükleer silah geliştirmeyeceği" yönündeki genel taahhütle yetinmediği, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının nasıl teslim edileceği ve sürecin takvimi konusunda daha ayrıntılı maddeler talep ettiği ifade edildi.

Axios'a konuşan bir yetkili, "Başkan ne istiyorsa onu almak için beklemeye hazırız" ifadelerini kullanırken, İran tarafının yanıt vermesinin birkaç gün sürebileceğini söyledi. Öte yandan İran medyasına göre İranlı yetkililer de taslak mutabakat metnine henüz nihai onayı vermedi.

Taslak metinde, İran'ın nükleer silah edinmeme taahhüdü karşılığında 60 günlük bir müzakere süreci öngörüldüğü, bu süreçte İran'ın nükleer faaliyetleri ile ABD yaptırımlarının hafifletilmesinin ele alınmasının planlandığı belirtiliyor.

ABD Başkanı dün İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik çerçeve anlaşma konusunda nihai kararı vermek amacıyla üst düzey danışmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirmiş ancak toplantıdan karar çıkmamıştı.

Kaynak: ANKA

