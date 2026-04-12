Trump: İran ile Nükleer Anlaşma Sağlanamadı, Hürmüz Boğazı'na Abluka Başlatılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan'ın aracılığıyla İran-ABD arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerin iyi geçtiğini ve birçok başlıkta mutabık kalındığını, ancak en önemli konu olan nükleer hakkında anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma sürecini başlatacağını açıkladı. Ayrıca, ABD Donanması'na İran'a Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret ödeyen uluslararası sulardaki her geminin tespit edilmesi ve engellenmesi talimatını verdiğini söyledi. İran'ın boğazlara mayın döşediğini iddia eden Trump, bu durumu dünya çapında bir şantaj olarak nitelendirdi ve buna karşı sert önlemler alınacağını vurguladı.

Trump, İran'ın herhangi bir müdahalesi durumunda çok sert bir karşılık verileceğini belirterek, 'Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı havaya uçurulacaktır' dedi. Ayrıca, ordusunun uygun bir zamanda İran'dan geriye kalan ne varsa tamamını ortadan kaldıracağını ifade etti. Müzakerelerde Pakistan'ın rolüne değinen Trump, Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir'i övdü ve onların Hindistan'la yaşanabilecek bir savaşı engellemedeki katkılarından bahsetti.

Son olarak, Trump, İran'ın nükleer emellerinden vazgeçmeye istekli olmadığını vurgulayarak, üzerinde anlaşılan diğer noktaların nükleer konuyla kıyaslandığında önemsiz kaldığını söyledi. Açıklamasını, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı yönündeki kararlılığını tekrarlayarak sonlandırdı.