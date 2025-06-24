ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmaması konusunda İsrail'e çağrı yaparak, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur." ifadelerini kullandı.
Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.
Trump, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Trump'tan İsrail'e İran Uyarısı - Son Dakika
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