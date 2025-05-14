Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim - Son Dakika
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Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

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Rus lider Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna'yla barış müzakeresi önerisi sonrası yarın için tüm gözler Türkiye'ye çevrilirken ABD Başkanı ve Rus Devlet Başkanı'nın buluşup buluşmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Konuyla ilgili yeni açıklama yapan Trump, "Türkiye'ye gelebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" dedi.

14.05.2025 13:54  Güncelleme: 14:52
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Dünyanın gözü perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya- Ukrayna görüşmesinde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış görüşmelerine başlama teklifine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de olumlu yanıt gelmişti. Görüşmeye ilişkin konuşan Trump, Türkiye'ye kararını açıkladı.

TRUMP İSTANBUL'A GEÇECEK Mİ?

Uluslararası kaynaklarda geçen habere göre, ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.

"PUTİN KATILMAMI İSTİYOR"

Trump açıklamasında, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" ifadelerini kullandı.

"BEN ORADA OLMAZSAM ONUN DA ORADA OLACAĞINI SANMIYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Türkiye'de yapılması planlanan Ukrayna'daki savaşla ilgili görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi .

Trump, Katar'a giderken Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir olasılık... Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum. Bunu öğreneceğiz." dedi.

ZELENSKİ: PERŞEMBE PUTİN'İ TÜRKİYE'DE BEKLEYECEĞİM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin'in teklifini kabul etti. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyleyen Zelenski, "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.

PUTİN: 15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Trump\'tan İstanbul\'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye\'ye gelebilirim

İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • fmpsd69v55:
    dünyayı hizaya getiren tek lider PUTİN. bunu bilir bunu söylerim 22 28 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Varya bu adam zehir zehir yeminle nasıl siyaset yapacğaını iyi biliyor. TR geliş amacı Suriye üstünde kurduğu hakimiyet sonrası TR göz dağı vermej için gelcek 3 22 Yanıtla
  • Murat Çelik:
    Sabahtan akşama kadar boş boş haberler banane abi türkiyeye ne elin savaşından enflasyon almış başını gitmiş mülteciler bir yana işleri güçleri dış ülkeler 7 11 Yanıtla
  • 199715:
    Şampanya patlatırlar artık. 7 8 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    BİR SEN EKSİKTİN 8 4 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Bunlar türkiyedeki garibanlığı bitikliğin gündemini değiştirmek için birar tezgah 1 10 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Gelicenmi gelmiycenmi karar ver artık 10 0 Yanıtla
  • Can Gönül:
    amma konuştun.. geleceksen gel. 7 0 Yanıtla
  • Sedat Avcı:
    REİSİN ELİ ÖPER BARIŞIRLARRR 2 2 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Gelirsen ekime gelmezsen kasıma çok ta tın gelme daha iyi 1 1 Yanıtla
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