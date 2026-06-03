Trump'tan Kolombiya'da Aşırı Sağcı Adaya Destek

Kolombiya'da aşırı sağcı Abelardo de la Espriella, 21 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde kendisine "tam destek" açıklamasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini iletti.

De la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisine tam destek veren sözlerini değerlendirdi.

Trump'a "olağanüstü" övgülerde bulunan de la Espriella, şunları kaydetti:

"Başı dik ve vatanseverlik minnetiyle çarpan bir kalple, sözlerinizi ve kararlı desteğinizi kabul ediyorum, teşekkürler Sayın Başkan. Sizde, ideolojik modalara ya da özgürlük düşmanlarına boyun eğmeyen, çelikten iradeli bir lider görüyorum. Siz, halk ile ittifak kurarak yerleşik güçleri mağlup etmenin yolunu açtınız. Kolombiya'da biz de aynı yolda yürümeye başlıyoruz. ABD ve Kolombiya, kahramanların kanıyla ve Amerika kıtasının bu topraklarında Batı medeniyetini savunma ortak kaderiyle birbirine bağlanmış uluslardır."

Narkoterörizme karşı "demir yumrukla" mücadele edeceklerini vurgulayan de la Espriella, "Özel mülkiyetin, serbest ticaretin, üretken kalkınmanın ve halkın refahının kutsal savunucusunu, hükümet icraatlarının en yüce pusulası olarak görüyoruz. Tanrı, aile ve zenginlik bize yol göstersin. Önümüzdeki 21 Haziran'da başlayacak 'Kaplan Çağı' Kolombiya ve ABD arasındaki ilişkiler, karşılıklılık, egemenlik ve ortak fayda temelinde tamamen normalleşecek." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Kolombiya'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Espriella'ya tam destek

Trump, 21 Haziran'da Kolombiya'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı desteklediğini açıklamıştı.

"Kaplan" lakaplı Espriella'yı ilk turdaki başarısından dolayı tebrik eden Trump, 21 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde "radikal solculara" karşı zafer kazanacağına inandığını kaydetmişti.

Trump, "Cumhurbaşkanı olarak Abelardo, Kolombiya'da ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti teşvik etme, yasa dışı göçü durdurma, suç ve uyuşturucuyla mücadele etme ve hukuk ve düzeni yeniden tesis etmede büyük bir başarı elde edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya seçimlerinin ABD açısından da önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Hayatındaki muazzam başarıları ve bana verdiği siyasi destek nedeniyle, Abelardo'ya tam ve eksiksiz desteğimi sunmaktan onur duyarım." ifadesine yer vermişti.

Seçim ikinci tura kalmıştı

Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle, en fazla oy alan de la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.