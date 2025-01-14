Trump'tan Los Angeles Yangınları Eleştirisi

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, California yetkililerini eleştirerek Los Angeles'ta devam eden yangınların önceden engellenebileceğini iddia etti.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, katıldığı bir televizyon programında Los Angeles'ta devam eden yangınlar nedeniyle bölgenin "tamamen ıssız" hale geldiğini belirterek "Problem şu ki, orası her zaman çok kuruydu. Bu durum tam bir karmaşa yarattı. Ormanlarını koruyabilirlerdi." dedi.

Yangınların bölgeye verdiği zararı "devasa bir bomba düşmüş gibi" diye nitelendiren Trump, "Ayakta birkaç baca dışında hiçbir şey kalmamış. Bacaların çoğu da yıkılmış durumda." diye konuştu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise California Valisi Gavin Newsom'a bölgenin kuzeyindeki suyu yangının söndürülmesinde kullanmasını tavsiye ederek "Günde milyonlarca galon. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni ne? Sekiz yıl önce yapmalıydın ve bugün hiçbir yangın sorunun olmazdı. Büyük bir beceriksizlik!" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, 8 Ocakta yaptığı açıklamada, ABD'nin en güzel bölgelerinden birinin yerle bir olduğunu belirtmiş, Los Angeles'taki yangınların "tamamen Newsom'un suçu olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini" savunmuştu.

Newsom ise 12 Ocak 2025'te NBC News'e verdiği demeçte, Trump'ın göreve gelmesinin ardından bölgeye federal afet yardımı sağlamayı reddedebileceği yönündeki endişelerini dile getirmişti.

Trump'ın geçmişte " Utah, Michigan, Porto Riko ve hatta 2018'de California için yapılacak yardımı engellediğini" belirten Newsom, "Trump, ancak Orange County'deki bazı insanların ona oy verdiğini öğrenince yardım sağlamayı kabul etti." ifadesini kullanmıştı.

Los Angeles yangınları 8. gününde

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, bugüne kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.