Trump'tan Musk'a Denetim Görevi - Son Dakika
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Trump'tan Musk'a Denetim Görevi

Trump, Elon Musk'ın Pentagon ve Eğitim Bakanlığı'nın verimliliğini inceleyeceğini açıkladı.

08.02.2025 00:16
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ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk tarafından yürütülen ve federal kurumlardaki verimliliğin incelendiği denetimlere Savunma Bakanlığının da (Pentagon) dahil edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Amerikalı milyarder iş adamı ve DOGE yöneticisi Elon Musk'ın, başta ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi çeşitli kalemlerde uluslararası harcamalar yapan kurumlar olmak üzere birçok federal kurumu derinlemesine incelediğini söyledi.

Musk'ın çok iyi bir ekibe sahip olduğunu ve bazı bakanlıklar da dahil olmak üzere bakılması gereken tüm kurumlara verimli olup olmadıkları yönünden bakacaklarını kaydeden Trump, ilk etapta Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'a bakacaklarını ifade etti.

Trump, "Elon Musk'a gidip Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'u, yani orduyu incelemesini söyledim. Maalesef oldukça kötü şeyler göreceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

Bir soru üzerine Trump, Musk'ın asla denetleyemeyeceği federal kurumlar olup olmadığı ile ilgili bir konuşma yapmadıklarını ancak istihbarat birimlerinin bu anlamda değerlendirilebileceğini vurgulayarak, "Eğer yapmam gerekirse kendim yaparım." dedi.

Trump ayrıca, 6 Ocak Kongre baskınına bakan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerini görevden alıp almayacağı konusunda ise bazı FBI yetkililerini "yozlaşmış oldukları için" görevden alacağını söyledi.

"FBI'ın itibarını geri kazandıracağız." diyen Trump, bürodaki "yozlaşmış" çalışanların ayıklanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Musk'a Denetim Görevi - Son Dakika

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