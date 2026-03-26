Trump'tan NATO'ya Eleştiri
Trump'tan NATO'ya Eleştiri

26.03.2026 13:48
Trump, NATO'nun İran'a saldırılarda hiçbir şey yapmadığını belirterek, ABD'nin desteğe ihtiyacı olmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları esnasında hiçbir şey yapmadıklarını savunarak, NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyaçlarının olmadığını yineledi.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, "ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacı yok ancak bu çok önemli durumu asla unutmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, 17 Mart'taki sosyal medya paylaşımında da "Böylesine büyük bir askeri başarı elde etmiş olmamız nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok ya da istemiyoruz. Asla ihtiyacımız olmadı." görüşünü paylaşmıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Advertisement
