Trump'tan Papa'ya Sert Eleştiri, Papa'dan Kararlı Yanıt

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran'a karşı savaş konusundaki eleştirileri nedeniyle Papa 14. Leo'yu hedef aldı. Papa, Trump'ın sözlerine yanıt vererek savaş karşıtı görüşlerini savundu. İran Cumhurbaşkanı da Papa'ya destek verirken, İtalya'dan siyasi partiler barış mesajlarının önemini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, İran'a karşı savaş konusunda kendisine karşı çıkanlara yönelik sert sözler söylerken, hedefine Papa 14. Leo'yu aldı. Trump, Papa'nın İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla ilgili sorunu olmamasını ve ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına karşı olmasını eleştirerek, 'ABD Başkanı'na muhalif bir Papa' istemediğini ifade etti. Ayrıca Papa'yı 'aşırı liberal' olarak nitelendirdi ve dış politikada 'berbat' olduğunu savundu.

Trump, bu eleştirilerinden sonra Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği bir görsel paylaştı. Papa 14. Leo ise Trump'ın sözlerine yanıt olarak, 'Trump yönetiminden korkmuyorum' dedi ve savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini belirtti. Papa, İncil'den bahsettiğini ve tartışmaya girmeye niyeti olmadığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Papa'ya destek vererek Trump'ın sözlerini kınadığını açıkladı. İtalya'dan da iktidar ve muhalefet partileri, Papa'nın barış mesajlarının önemine işaret eden açıklamalar yaparak Trump'a tepki gösterdi. AP VoteCast araştırmasına göre, Trump 2024 seçimlerinde Katolik seçmenlerin %55'inin oyunu kazandı, ancak yönetimi muhafazakar Evanjelik Protestan liderlerle yakın bağlara sahip ve İran'a karşı savaş için ilahi onay iddiasında bulunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, ABD Başkanı, İtalya, Güncel, İran, Papa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:20:38. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.