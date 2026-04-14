Trump'tan Papa'ya Sert Eleştiri, Papa'dan Kararlı Yanıt

ABD Başkanı Trump, İran'a karşı savaş konusunda kendisine karşı çıkanlara yönelik sert sözler söylerken, hedefine Papa 14. Leo'yu aldı. Trump, Papa'nın İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla ilgili sorunu olmamasını ve ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına karşı olmasını eleştirerek, 'ABD Başkanı'na muhalif bir Papa' istemediğini ifade etti. Ayrıca Papa'yı 'aşırı liberal' olarak nitelendirdi ve dış politikada 'berbat' olduğunu savundu.

Trump, bu eleştirilerinden sonra Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği bir görsel paylaştı. Papa 14. Leo ise Trump'ın sözlerine yanıt olarak, 'Trump yönetiminden korkmuyorum' dedi ve savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini belirtti. Papa, İncil'den bahsettiğini ve tartışmaya girmeye niyeti olmadığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Papa'ya destek vererek Trump'ın sözlerini kınadığını açıkladı. İtalya'dan da iktidar ve muhalefet partileri, Papa'nın barış mesajlarının önemine işaret eden açıklamalar yaparak Trump'a tepki gösterdi. AP VoteCast araştırmasına göre, Trump 2024 seçimlerinde Katolik seçmenlerin %55'inin oyunu kazandı, ancak yönetimi muhafazakar Evanjelik Protestan liderlerle yakın bağlara sahip ve İran'a karşı savaş için ilahi onay iddiasında bulunuyor.