Trump\'tan Petro\'ya Sert Mesaj

19.10.2025 17:22
Trump, Kolombiya'nın yardımını durdurdu ve Cumhurbaşkanı Petro'yu uyuşturucu lideri olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef aldı.

CUMHURBAŞKANI'NA "UYUŞTURUCU LİDERİ" DEDİ

Petro'nun ülke genelinde "büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini" ileri süren Trump, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savundu. Trump, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideridir." ifadesini kullanarak, bugünden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacağını belirtti.

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

TEHDİT DE ETTİ

Başkan Trump, "Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD VE KOLOMBİYA ARASINDAKİ SON GELİŞMELER

Petro, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin Kolombiya bandıralı olduğunu açıklamıştı. ABD eylülde, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmıştı ancak Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti.

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

ABD Dışişleri Bakanlığının yıllık raporunda, Kolombiya'da koka bitkisi ekimi ve kokain üretiminin Cumhurbaşkanı Petro döneminde rekor seviyelere çıktığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

