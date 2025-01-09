Trump'tan Sachs'ın Netanyahu Eleştirisine Destek

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya küfürlü ifadeler kullandığı bir video paylaştı.

Trump'ın paylaştığı videoda, Sachs'ın, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgal etme sebeplerine dair değerlendirmelerde bulunduğu görülüyor.

Sachs, "Bu savaş nereden çıktı? Biliyor musunuz? Bu oldukça şaşırtıcı. O savaş aslında Netanyahu'dan kaynaklandı." diyerek, Netanyahu'yu ABD'nin dış politikasını yönlendirmek ve Orta Doğu'da "sonu gelmeyen savaşlara" yol açmakla itham etti.

"Netanyahu, 1995'ten beri Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bunları destekleyen Irak, Suriye ve İran gibi hükümetleri devirmek olduğunu düşünüyordu." diyen Sachs, "Bizi sonsuz savaşlara sürükledi ve ABD siyasetindeki etkisi sayesinde hep istediğini elde etti, ancak 2003'teki o savaş tamamen sahtedir." şeklinde konuştu.

Sachs, ABD'nin Irak'ı işgalinin "tamamen sahte gerekçelere" dayandığını vurgulayarak, "Bu sahte bir savaştı. Amerikan halkına savaşı nasıl satacaklarını, onları nasıl korkutacaklarını çözmeleri gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya küfürlü ifadeler kullanan Sachs, "Netanyahu takıntılı biri, bugün bile İran'la savaşa girmemiz için çabalıyor." dedi.

Sachs, eski ABD başkanı Barack Obama'nın Rusya'nın Suriye'ye müdahalesinden 4 yıl önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) Suriye hükümetini devirmeye yönelik talimat verdiğini ileri sürdü.

Trump'ın paylaşımı, ABD-İsrail ilişkilerindeki yeni döneme dair tartışmaları alevlendirdi.