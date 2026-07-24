Trump\'tan Şi ve Putin Açıklaması

(WASHINGTON)- ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a silah satmayacaklarını kendisine söylediklerini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, her iki liderin de İran'a silah satmayacaklarını kendisine söylediklerini iddia etti.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Başkan Şi, Çin'in Pekin kentindeki son görüşmemizde bana, hiçbir koşul altında İran İslam Cumhuriyeti'ne silah vermeyeceğini ya da satmayacağını söyledi. Bu açıklama Çinli şirketleri de kapsıyordu. Aramızdaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak ona inanıyorum ve ayrıca ben de kendisine çok büyük iyilikler yapıyorum.

Aynı şekilde Başkan Putin de, Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen (ilişkimiz Başkan Zelenski ile olduğu gibi devam ediyor), bana İran'a silah satmayacağını söyledi. O da benim Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımı biliyor. Onlar silahların tam bedelini ödüyor ve bu silahların nasıl dağıtıldığı konusunda hiçbir fikrim yok.

Dolayısıyla, İran konusunda adı en çok geçen iki büyük ülkenin, benim görüşüme göre, bu sürece katılmadığını düşünüyorum. Eğer katılırlarsa bu onlar için çok kötü olur. Kesinlikle kendi çıkarlarına olmaz."