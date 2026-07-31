Trump'tan Tarihi Barış Anlaşması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Tarihi Barış Anlaşması Açıklaması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Barış Kurulu'nun Hamas'ın silahsızlanması ile İsrail'in Gazze'den çekileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun "tarihi" bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Kurulu'nun bugün önemli bir anlaşmaya vardığını ilan etti.

Trump, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı.

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in bölgeden çekilmesi konusunda ise Trump, şunları kaydetti:

"Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır."

Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür

Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ederek, "Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapılacak çok iş var." ifadesine yer verdi.

Söz konusu anlaşmanın Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olduğunu vurgulayan Trump, sürecin Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Tarihi Barış Anlaşması Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

00:27
Beşiktaş’ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
00:21
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 04:36:01. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Tarihi Barış Anlaşması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.