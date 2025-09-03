Trump’tan Venezuela’ya Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump’tan Venezuela’ya Saldırı

Trump’tan Venezuela’ya Saldırı
03.09.2025 01:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu gemisine düzenlenen operasyonda 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD ORDUSUNDAN GEMİYE SALDIRI: 11 ÖLÜ

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin detayları açıkladı. Saldırının Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı düzenlendiğini kaydeden Trump, 11 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

"ÜLKEMİZE VENEZUELA'DAN ÇOK FAZLA UYUŞTURUCU GELİYORDU"

Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini kaydetti. Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin soruya cevap veren Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıt vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan'ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül saldırı düzenledi." ifadesini kullanmıştı.

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu. Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun yola çıktığı bildirilmişti. Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump’tan Venezuela’ya Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL’lik hediye Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL'lik hediye
Tetikçi 14, maktul 20 yaşında Cinayet anbean kameraya yansıdı Tetikçi 14, maktul 20 yaşında! Cinayet anbean kameraya yansıdı
3 milyon Uygur, Türkiye’ye mi getirilecek Cumhurbaşkanlığından açıklama var 3 milyon Uygur, Türkiye'ye mi getirilecek? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Eski Çekya Başbakanı Babis’e seçim mitinginde saldırı Eski Çekya Başbakanı Babis'e seçim mitinginde saldırı
Tatvan’da Samanyolu Fotoğraf Şöleni Tatvan'da Samanyolu Fotoğraf Şöleni

00:30
Kastamonu-Karabük sınırında süren yangının kokusu Ankara’ya ulaştı
Kastamonu-Karabük sınırında süren yangının kokusu Ankara'ya ulaştı
23:17
Türkiye’nin Savunma Sanayi Yunanistan’ı Zorluyor
Türkiye'nin Savunma Sanayi Yunanistan'ı Zorluyor
22:54
Mourinho’nun yeni adresini duyurdular Talep ettiği ücret dudak uçuklatan cinsten
Mourinho'nun yeni adresini duyurdular! Talep ettiği ücret dudak uçuklatan cinsten
22:29
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM’lerini kapattı
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
21:35
Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış
Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış
20:29
Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin’i partiden ihraç ettik
Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2025 01:27:33. #7.11#
SON DAKİKA: Trump’tan Venezuela’ya Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.