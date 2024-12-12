Trump, Time Dergisi'nin Yılın Kişisi Seçildi - Son Dakika
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Trump, Time Dergisi'nin Yılın Kişisi Seçildi

Donald Trump, Time dergisi tarafından 2024 için 'Yılın Kişisi' olarak belirlendi.

12.12.2024 19:46
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NEW ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" olarak belirlendi.

Time dergisi, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde gösterdiği başarının ardından "Yılın Kişisi" belirlediği Trump'ı kapağa taşıdı.

1927'den bu yana her yıl aralık ayında yılın en etkili kişisini belirleyen Time dergisinin seçiminde, Trump'ın son başkanlık seçimlerinde salıncak eyaletlerin tamamını alarak rakiplerini şaşırtan zafer kazanması etkili oldu.

Dergi, yılın kişisi olarak kimi seçtiğini sosyal medya platformu X'teki hesabından duyururken, ??????"Trump'ın siyasi olarak yeniden doğuşu Amerikan tarihinde benzersiz bir olaydır.??????" ifadeleri kullanıldı.

Time Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sam Jacobs, okuyucu mektubunda, "Tarihi boyutlarda bir geri dönüşü gerçekleştirdiği, nesiller boyu devam eden siyasi yapılanmayı yönlendirdiği, Amerikan başkanlığını yeniden şekillendirdiği ve Amerika'nın dünyadaki rolünü değiştirdiği için Donald Trump, 2024'te Time tarafından 'Yılın Kişisi' seçildi." ifadelerine yer verdi.

Donald Trump, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı yenmesinin ardından da Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilmişti.

Dergi 2015'te, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i yılın kişisi olarak seçtiğinde Trump, X hesabında, "Size TIME Dergisi'nin büyük favori olmama rağmen beni asla yılın kişisi olarak seçmeyeceğini söylemiştim. Almanya'yı mahveden kişiyi seçtiler." paylaşımı yapmıştı.

Trump, derginin seçimine sevindiğini ifade etti

Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilmesi dolayısıyla New York Menkul Kıymetler Borsası'nın bugünkü açılış zilini çalan Trump, konuklara hitaben, derginin bu yılki seçiminin kendisi için "muazzam bir onur" olduğunu belirtti.

Trump, açıklamasında, "Söylemeliyim ki Time dergisi bu onuru ikinci kez alıyor. Sanırım bu sefer daha çok hoşuma gitti aslında ama iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Time dergisi, 2000 yılından bu yana ABD başkanlık yarışını kazanan lideri yılın kişisi olarak seçmeyi gelenek haline getirdi.

Daha önce başkan seçilen Barack Obama ve George W. Bush'u da aynı şekilde yılın kişisi seçen dergi, bu ödülü 2020 seçimlerini kazanan Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e birlikte vermişti.

Kaynak: AA

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