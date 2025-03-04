Trump: Ukrayna'ya Harcamalar Değerlendirilmeli - Son Dakika
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Trump: Ukrayna'ya Harcamalar Değerlendirilmeli

Trump, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yaptığı yardımları eleştirerek, ABD çıkarlarını koruma vurgusu yaptı.

04.03.2025 00:15
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- Trump: "Biden yönetimi, Ukrayna'ya 350 milyar dolar verdi, karşılığında ise hiçbir şey almadı"

"Bizim çıkarlarımız korunmadan Ukrayna'ya milyarlarca dolar daha harcamak söz konusu olamaz"

"Avrupa, kendi savunması için ABD kadar fedakarlık yapmadı"

" Rusya'ya yönelik bazı ekonomik yaptırımlar yeniden değerlendirilebilir"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, "Biden yönetimi, Ukrayna'ya 350 milyar dolar verdi, karşılığında ise hiçbir şey almadı. Eğer bu parayla ABD Donanması'nı yeniden inşa etseydik, şu anda çok daha güçlü bir konumda olurduk" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company tarafından ABD'de yapılacak dev yatırıma ilişkin Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Trump, TSMC'nin yapay zeka çipleri üretimine yönelik ABD'ye en az 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirterek, bunun ABD ekonomisi ve ulusal güvenliği için kritik bir adım olduğunu vurguladı. Trump, "Dünyanın en güçlü yapay zeka çipleri ABD'de üretilecek" dedi.

Bu yatırımların ABD'nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendireceğini vurgulayan Trump, "Çipler olmadan hiçbir şey çalışmaz. Bugün bir araba bile satın alamazsınız. Yapay zeka, savunma sanayii, hatta günlük hayatımız bile bu teknolojiye bağlı. Bu yüzden TSMC'nin yatırımı ulusal güvenliğimiz açısından kritik bir dönüm noktasıdır" dedi.

Trump, ayrıca Honda ve Apple gibi büyük teknoloji firmalarının ABD'de benzer yatırımlar yapacağını ve bu yatırımlarla ülkenin küresel teknoloji yarışında üstünlüğünü koruyacağını ifade etti.

"Biden yönetimi, Ukrayna'ya 350 milyar dolar verdi, karşılığında ise hiçbir şey almadı"

Trump, konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, eski Başkan Joe Biden yönetimini hedef aldı. ABD'nin Ukrayna'ya 350 milyar dolarlık yardım sağladığını ancak hiçbir şey kazanmadığını söyleyen Trump, "Biden yönetimi, Ukrayna'ya 350 milyar dolar verdi, karşılığında ise hiçbir şey almadı. Eğer bu parayla ABD Donanması'nı yeniden inşa etseydik, şu anda çok daha güçlü bir konumda olurduk" dedi.

"Avrupa, kendi savunması için ABD kadar fedakarlık yapmadı"

Avrupa'nın Ukrayna savaşına katkısının yetersiz olduğunu belirten Trump, "Bu onların sınırı, bu onların güvenlik sorunu. Avrupa, kendi savunması için ABD kadar fedakarlık yapmadı" ifadelerini kullandı. Biden yönetimini "zayıf bir politika izlemekle" suçlayan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kendi başkanlığı döneminde asla başlamayacağını öne sürerek, "Eğer ben başkan olsaydım, Putin Ukrayna'ya asla girmezdi. Tıpkı 2017-2021 yılları arasında girmediği gibi" dedi.

Zelenskiy'e tepkisini sürdürdü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin savaşın sona ermesinin 'çok ama çok uzak' olduğu sözlerine yönelik tepkisini sürdüren Trump, Zelenskiy'nin barışa yanaşmadığını ve savaşın devam etmesini istediğini öne sürerek, "Zelenskiy, ABD desteğini aldığı sürece savaşın sürmesini istiyor. Çünkü savaş biterse artık ABD'den gelen yardımlar da bitecek. Bu yüzden savaşı uzatmaya çalışıyor" dedi.

"Bu savaşın sürmesi kimseye bir şey kazandırmıyor"

ABD'nin uzun vadede Ukrayna için daha fazla savaş bütçesi ayırmayacağını ve tarafların bir an önce diplomasi masasına oturması gerektiğini belirten Trump, "Tango yapmak için iki kişi gerekir. Rusya ve Ukrayna'nın barış için bir anlaşmaya varması lazım. Avrupa da sürece dahil olmalı. Bu savaşın sürmesi kimseye bir şey kazandırmıyor, sadece genç insanların ölümüne yol açıyor" dedi.

Rusya'nın da bu savaşı sürdürmek istemediğini iddia eden Trump, Avrupa'nın da barış konusunda bir adım atması gerektiğini belirterek, "Rusya bir anlaşma yapmak istiyor. Avrupa da savaşın bitmesini istiyor. Peki o zaman neden bekliyoruz?" dedi.

"Ölümler durmalı"

Trump, haftada binlerce Ukraynalı ve Rus askerin öldüğünü belirterek, bu savaşın gereksiz yere uzadığını vurguladı. Trump, "Geçen hafta 2 bin 700 asker öldü. Genç askerler, Rus ve Ukraynalı. Bunlar ABD askeri değil ama insan olarak bakarsak bu bir trajedi. Ölümler durmalı" dedi.

"Artık sorgusuz sualsiz para vermeyeceğiz"

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımları yeniden değerlendireceğini belirterek, bu sürecin "şartsız" devam etmeyeceğini vurguladı. Trump, "ABD halkı, paralarının nereye harcandığını bilmek istiyor. Eğer Ukrayna'ya destek verilecekse, bunun karşılığında ABD'ye somut faydalar sağlamalıyız. Bunu bir kredi sistemiyle yapabiliriz, ancak artık sorgusuz sualsiz para vermeyeceğiz" dedi.

Ukrayna'nın ABD'nin çıkarlarını da dikkate alması gerektiğini ifade eden Trump, "Bizim çıkarlarımız korunmadan Ukrayna'ya milyarlarca dolar daha harcamak söz konusu olamaz. Eğer yardıma ihtiyaçları varsa, bir anlaşmaya varmamız gerekecek" dedi.

"Rusya'ya yönelik bazı ekonomik yaptırımlar yeniden değerlendirilebilir"

Başkan Trump, savaşın sona erdirilmesi halinde Rusya'ya uygulanan bazı yaptırımların hafifletilebileceğini belirterek, "Eğer bir barış anlaşmasına varılırsa, Rusya'ya yönelik bazı ekonomik yaptırımlar yeniden değerlendirilebilir. Ancak bu, Rusya'nın savaş alanında geri adım atmasına bağlı olacak" dedi.

Her şeyin Ukrayna ve Rusya'nın anlaşmaya ne kadar istekli olduğuna bağlı olduğunu vurgulayan Trump, ABD'nin çıkarlarını ön planda tutacağını bir kez daha vurguladı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Ukrayna'ya Harcamalar Değerlendirilmeli - Son Dakika

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