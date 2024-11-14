Trump ve Kushner'den Lübnan'a Ateşkes İletişimi - Son Dakika
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Trump ve Kushner'den Lübnan'a Ateşkes İletişimi

İsrail, Trump'a Lübnan'da ateşkes anlaşmasını hızlandırmak için görüşmeler yapıyor.

14.11.2024 12:16
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İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve damadı Jared Kushner'e Lübnan'da ateşkes anlaşmasını ilerletmek istediklerini ilettiği öne sürüldü.

The Washington Post gazetesinin üç mevcut ve eski İsrailli yetkiliye dayandırılan haberinde İsrail'in, Trump'a "erken bir dış politika zaferi kazandırmak amacıyla" Lübnan'da ateşkes anlaşmasını hızlandırmak istediği iddia edildi.

Haberde, İsrailli Bakan Dermer'in, ABD'de Trump ve damadı Kushner ile pazar günü Lübnan'da ateşkese ilişkin teklifi görüştüğü, akabinde ise Beyaz Saray'a giderek Biden yönetimi yetkilileriyle Lübnan ile ilgili mevcut görüşmeleri ele aldığı kaydedildi.

İsrailli bir yetkilinin, "İsrail'in Trump'a ocak ayında Lübnan konusunda bir hediye vereceğine ilişkin anlayış olduğu" yorumuna yer verilen haberde, bir başka İsrailli yetkiliye göre "Trump ile görüşmeler, Batı ve Rusya işbirliğini içeren İsrail'in Lübnan'da ateşkes önerisine" odaklandı.

Haberde, İsrailli yetkililere göre ateşkes teklifinin şartlarından birinin, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi olduğu belirtilirken, İsrailli bir askeri yetkili ise ateşkes görüşmelerinin başarısızlığa uğraması halinde Lübnan'da kara saldırılarını artırmak için planların oluşturulduğunu söyledi.

Hizbullah'a yakın bir kaynağa göre "Hizbullah'ın geçici ateşkes kapsamında Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeye hazır olduğu" iddiasına yer verilen haberde, İsrailli bir yetkiliye dayandırılarak "Lübnan ordusunun, ABD ve İngiltere'nin gözetiminde, ilk 60 gün boyunca sınır bölgesinin kontrolünü sağlayacağı" ileri sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Kushner'den Lübnan'a Ateşkes İletişimi - Son Dakika

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