Trump ve Musk Arasındaki Çatışma Büyüyor

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk arasındaki uzun süredir devam eden iş birliği, "Büyük Güzel Yasa" (Big Beautiful Bill) olarak adlandırılan yeni bütçe ve vergi düzenlemesi nedeniyle ciddi bir çatışmaya dönüştü. Musk'ın yasa tasarısını "iğrenç bir rezillik" olarak nitelendirmesinin ardından Trump ise Musk'ın eleştirilerini "nankörlük" olarak değerlendirdi.

Geçen hafta, Trump yönetimi altında kurulan ve federal harcamaları azaltmayı hedefleyen Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki özel hükümet görevinden ayrılan Musk, ayrılığının ardından, "Büyük Güzel Yasa"nın elektrikli araç teşviklerini kaldırırken fosil yakıt sübvansiyonlarını koruduğunu ve federal bütçeye 2,5 trilyon dolarlık ek açık getireceğini belirterek yasayı sert bir şekilde eleştirdi.

Trump ise bugün yaptığı bir açıklamada Musk'ın eleştirilerine karşılık vererek, Musk'ın yasa tasarısının içeriğini önceden bildiğini ve sadece elektrikli araç teşviklerinin kaldırılacağını öğrendiğinde karşı çıkmaya başladığını iddia etti. Trump, "Elon yasa tasarısının içeriğini herkesten iyi biliyordu. Bir anda sorun çıkardı ve bu sorun sadece elektrikli araç teşviklerini keseceğimizi öğrendiğinde ortaya çıktı" dedi. Trump'ın sözlerine Musk X hesabı üzerinden çok sayıda paylaşım yaparak yanıt verdi.

Musk Trump'ın iddialarını reddederek, yasa tasarısının kendisine hiç gösterilmediğini ve Kongre'den kimsenin tasarıyı okuyacak zamanı olmadığını belirtti. Ayrıca, Trump'ın kendisine yönelik eleştirilerine karşılık olarak, Trump'ın seçimi kazanmasında kendisinin katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Bu gelişmeler, Trump ve Musk arasındaki ilişkinin ciddi şekilde bozulduğunu gösterirken Trump da Musk ile eskisi kadar iyi bir ilişkisi olup olmayacağı konusunda emin olmadığını belirtti. Musk, görev süresi boyunca federal harcamaları azaltma hedefiyle birçok reform gerçekleştirmiş olsa da, "Büyük Güzel Yasa"nın bu çabaları boşa çıkardığını belirtti. Trump ise Musk'ın eleştirilerini kişisel çıkarlarına bağlayarak, Musk'ın sadece kendi şirketlerinin çıkarlarını korumaya çalıştığını ima etti.