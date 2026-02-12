Trump ve Netanyahu'dan İran Görüşmesi - Son Dakika
Trump ve Netanyahu'dan İran Görüşmesi

12.02.2026 01:29
Trump, Netanyahu ile İran müzakereleri ve Gazze'deki durumu görüştü. Barış vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen ve iki buçuk saatten fazla süren görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la yürütülen müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşmede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İki buçuk saatten fazla süren görüşmenin ardından Trump, Amerikan Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin "çok iyi geçtiğini" belirten Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin kesin bir sonuca varılmadığını ifade etti. Trump, "İran'la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya ilettiğini aktaran Trump, "Eğer sağlanamazsa sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağını düşündü ve bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Gazze ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri de Netanyahu ile değerlendirdiklerini belirterek, "Artık Orta Doğu'da gerçek bir barış var." yorumunu yaptı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da görüşmede İran'la müzakereler, Gazze'deki durum ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Açıklamada, Netanyahu'nun İran'la yürütülen müzakereler kapsamında İsrail'in güvenlik gereksinimlerini vurguladığı ve iki liderin koordinasyon ile yakın temasın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varılacağını düşünmediği aktarıldı. Haberde, İsrail'in İran'ın "zaman kazanmaya" çalıştığına inandığı ve anlaşma ihtimalinin yüksek görülmediği belirtildi. Netanyahu'nun görüşmede Trump'a, "yapılacak en iyi anlaşmanın İran'ın sonsuza kadar nükleer silah elde etmesini engelleyecek bir anlaşma olduğu" mesajını verdiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

