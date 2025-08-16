Trump ve Putin'in Öğle Yemeği İptal

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan öğle yemeği iptal edildi.

Alaska'nın Anchorage kentinde düzenlenen zirve yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi.

Görüşmenin bitmesinin ardından, ABD ile Rus heyetleri arasında yapılması planlanan öğle yemeği iptal edildi.

Putin ülkesine dönmek üzere uçağa binerken, Trump da Washington'a gitmek için "Air Force One" uçağına geçti.

"Üçe üç" formatındaki görüşmede, Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin'in heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

Görüşmenin ardından kentteki Elmendorf–Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısında konuşan Trump, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını söylemişti.

Trump, "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.