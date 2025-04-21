Trump ve Rubio'dan Papa Franciscus'a Taziye

ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajında, Papa Franciscus için taziye dileğinde bulundu.

Trump, mesajında, "Huzur içinde yat Papa Franciscus. Tanrı onu ve onu seven herkesi kutsasın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yazılı bir açıklama ile Papa için taziye dileğinde bulundu.

Rubio, açıklamasında, Papa Franciscus'un ölümü dolayısıyla derin bir üzüntü içinde olduğunu ve tüm dünyadaki Katolikler olarak kendisine dua ettiklerini belirtti.

Vatikan, Papa'nın yerel saatle 07.35'te (TSİ 08.35) 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.