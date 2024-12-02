Netanyahu\'nun eşi, Trump ile esirler hakkında görüştü

Güncel

Trump ile Sara Netanyahu, Florida'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan eş Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki dostluk ve ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunu da gündeme getirdiğini ve bu esirlerin serbest bırakılması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini Trump'a ilettiğini kaydetti.

FOTOĞRAFA TEPKİ YAĞDI

Trump ile Sara Netanyahu'nun fotoğrafına ise sosyal medyada tepki yağıyor. Bazı kullanıcılar "Katil İsrail" yorumu yaparken, bazıları da Trump'a "Bu kadınla neden görüştün?" ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.