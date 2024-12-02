Trump ile Sara Netanyahu, Florida'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan eş Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki dostluk ve ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.
Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunu da gündeme getirdiğini ve bu esirlerin serbest bırakılması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini Trump'a ilettiğini kaydetti.
Trump ile Sara Netanyahu'nun fotoğrafına ise sosyal medyada tepki yağıyor. Bazı kullanıcılar "Katil İsrail" yorumu yaparken, bazıları da Trump'a "Bu kadınla neden görüştün?" ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Netanyahu'nun eşi, Trump ile esirler hakkında görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?