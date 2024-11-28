Trump ve Zuckerberg Mar-a-Lago'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Trump ve Zuckerberg Mar-a-Lago'da Bir Araya Geldi

Trump, Zuckerberg ile Florida'daki malikanesinde bir araya gelirken, ekonomik planlarını tartıştı.

28.11.2024 13:19
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ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yemekte bir araya geldiği bildirildi.

CBS News'in haberine göre, Meta sözcüsü yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrulayarak, Zuckerberg'in Trump'ın davetine katılmaktan ve gelecek kabine üyeleriyle tanışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Trump'ın, politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına getireceğini duyurduğu Stephen Miller ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in diğer tüm yöneticiler gibi Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini bildirdi.

"Zuckerberg'in kendi çıkarları ve gündemi olduğu açık." ifadesini kullanan Miller, Zuckerberg'in Trump ile arasındaki "sorunlu" ilişkiyi düzeltmeye çalıştığını dile getirdi.

Miller, Zuckerberg'in, ABD'nin Trump liderliğindeki "ulusal yenilenme" planını desteklemek istediğini açıkça ifade ettiğini söyledi.

Trump ve Zuckerberg'in ilişkisi

ABD'de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.

Trump, 2021'de yaptığı bir açıklamada, eski başkanlığı döneminde akşam yemeğinde Facebook Kurucusu Zuckerberg ve eşini ağırladığını anımsatarak, "Ben Beyaz Saray'a tekrar geldiğimde artık Zuckerberg ve eşi için akşam yemekleri olmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Zuckerberg Mar-a-Lago'da Bir Araya Geldi - Son Dakika

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