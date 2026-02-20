Trump, Venezuela'dan 50 Milyon Varil Petrol Aldıklarını Açıkladı - Son Dakika
Trump, Venezuela'dan 50 Milyon Varil Petrol Aldıklarını Açıkladı

20.02.2026 10:33
Trump, Venezuela'dan alınan 50 milyon varil petrolün Houston'a yola çıktığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan aldıkları 50 milyon varil petrolün Texas'ın Houston kentine doğru yola çıktığını bildirdi.

Trump, Georgia eyaletinde bir programda yaptığı konuşmada, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezuela'ya petrol konusunda "çok yardımcı olduklarını" belirten Trump, "Onların çok fazla petrolü var, bizim de var ama onlara çok yardımcı oluyoruz. 50 milyon varil petrol aldık, şu anda çok büyük gemilerle Houston'a doğru çok güzel bir şekilde taşınıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, bunun Venezuela için "harika" olacağına işaret ederek, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in "mükemmel" iş çıkardığını ve iyi geçindiğini söyledi.

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Olayın ardından ülkede bazı yasal değişimler yaşanmaya başlamış ve yabancı şirketlerin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan "Organik Hidrokarbonlar Yasası Reformu Tasarısı" 30 Ocak'ta Ulusal Meclis'te oy birliğiyle kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Venezuela, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

