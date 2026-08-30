Trump, Venezuela Petrolü ile Rezervleri Dolduracak - Son Dakika
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Trump, Venezuela Petrolü ile Rezervleri Dolduracak

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Trump, Venezuela ile yapılan petrol anlaşmasıyla stratejik rezervleri yeniden dolduracak.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela petrolüyle ülkesinin stratejik petrol rezervlerini yeniden dolduracağını ve bunun çok yakında başlayacağını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından Venezuela ile varılan petrol anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Venezuela petrolü ile yapacağı şeylerden birinin, eski Başkan Joe Biden tarafından neredeyse tamamının boşaltıldığını öne sürdüğü stratejik petrol rezervlerini yeniden doldurmak olduğunu ifade eden Trump, sürecin çok yakında başlayacağını belirtti.

Trump, bunun, "Venezuela'dan ABD halkına bir hediye" olduğunu kaydetti.

Başkan Donald Trump, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Venezuela Petrolü ile Rezervleri Dolduracak - Son Dakika

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