Trump, veri merkezlerinin kendi elektriğini üretip halka kar payı vermesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka veri merkezlerinin elektrik fiyatlarındaki artışı önlemek için kendi enerjilerini üretmeleri ve yerel halkın desteğini kazanmak amacıyla bölge sakinlerine kar payı ödemeleri gerektiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili değerlendirme yaptı.

Yeni ve büyük veri merkezlerinin kendi elektriklerini üretmeleri ve ihtiyaç fazlası elektriği yerel topluluğa veya elektrik şebekesine aktarmaları talimatı verdiğini kaydeden Trump, böylece elektrik fiyatlarındaki artışı önleyebileceğini ve tarifelerde önemli düşüş sağlayabileceğini savundu.

Trump, "Şirketler veri merkezlerini popüler hale getirmek istiyorlarsa, topluluğa veya topluluk içindeki bireylere kar payı ödemeli." ifadesini kullandı.

Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla artan enerji tüketimi, ABD'de veri merkezlerinin elektrik faturalarını yükseltebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.