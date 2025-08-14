Trump, Washington DC'yi Güvenli Hale Getirecek

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'nin ordu ve polis tarafından özgürleştirileceğini ve güvenli hale getirileceğini bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington DC'deki suç oranlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Washington DC'nin dünyadaki en yüksek suç oranlarından birine sahip olduğunu kaydeden Trump, bu oranın çoğu "üçüncü dünya" ülkesinden bile fazla olduğunu belirtti.

Trump, bölgedeki cinayet oranlarının on yılı aşkın bir sürede neredeyse ikiye katlandığını savunarak, "Ancak bunlar yalnızca, yozlaşmış yetkililer tarafından yayımlanan 'resmi' istatistikler. Gerçek sayılar çok daha kötü." ifadesini kullandı.

Suç oranlarının yüksek olmasıyla ilgili eski Demokrat yönetimi suçlayan Trump, vatandaşların korku içinde yaşadığı ve polisi aramaktan bile çekindiklerini ifade etti.

Başkentin "haydut ve katiller"in kuşatması altında olduğu görüşünü savunan Trump, "Washington DC artık olması gereken yerde ve federal kontrol altında." değerlendirmesinde bulundu.

Kontrolün artık Beyaz Saray'da olduğunun altını çizen Trump, "Ordu ve polis bu şehri özgürleştirecek, pisliği temizleyecek ve bir kez daha güvenli, temiz ve yaşanabilir bir hale getirecek." ifadelerini kullandı.

Başkent Washington'da "kamu güvenliği acil durumu"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onlar görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.