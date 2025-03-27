Trump, Yemen Planı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Trump, Yemen Planı Hakkında Açıklama Yaptı

Trump, yanlışlıkla dahil edilen gazetecinin Yemen savaş planlarına etkisi olmadığını belirtti.

27.03.2025 02:21
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ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin Yemen savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna yanlışlıkla dahil edilmesinin Husilere yönelik saldırılara hiçbir etkisinin olmadığını kaydederek, "Bunun bize hiçbir zararı olmadı. Çünkü saldırı, o gece inanılmaz derecede başarılıydı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te ithal otomobillere getirilecek gümrük vergileriyle ilgili açıklama yaptı, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in Yemen savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna eklenmesi konusunda, "Bunun bize hiçbir zararı olmadı. Çünkü saldırı, o gece inanılmaz derecede başarılıydı." dedi.

Söz konusu olayın detaylarını araştırdıklarını kaydeden Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un Goldberg'in gruba eklenmesi konusunda sorumluluğu üstlendiğini hatırlattı.

Amerikan medyasında olayın abartıldığını savunan ABD Başkanı, "Bu bir cadı avı." değerlendirmesini yaptı.

Yemen'de Husilere yönelik saldırıların devam edeceği mesajını veren Trump, "Saldırılar çok başarılı oldu, hatta beklentilerimizin bile ötesine geçti. Bunu uzun süre devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Husilerin bu saldırılardan sonra "artık barış istediklerini" söylediklerini aktaran Trump, bu saldırıların aslında eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yapılması gerektiğini savundu.

Sinyal uygulamasının, sorunlu bir platform olduğunu ve anlatıldığı kadar iyi olmayabileceğini vurgulayan Trump, bununla birlikte bu uygulamanın yaygın şekilde kullanıldığına dikkat çekti.

ABD'li gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise olayı teyit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Yemen Planı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

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