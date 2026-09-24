Trump yönetiminin 90 günlük dizel ihracatı yasağı iddiası fikir ayrılığı yarattı - Son Dakika
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Trump yönetiminin 90 günlük dizel ihracatı yasağı iddiası fikir ayrılığı yarattı

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ABD'de Trump yönetiminin dizel ihracatına 90 günlük yasak getirmeye hazırlandığı öne sürüldü. 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi akaryakıt fiyatları için düşünülen yasağa, petrol endüstrisinden bazı isimler ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri karşı çıkıyor.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlandığı öne sürüldü.

Politico'nun konuya yakın 5 kaynağa dayandırdığı habere göre Trump yönetimi 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi ülkede yükselen akaryakıt fiyatları konusunda radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

Trump yönetimi, dizel ihracatına 90 günlük bir yasak koymayı planlıyor ancak bu konuda yönetim içinde ve petrol endüstrisinde bir fikir ayrılığı da bulunuyor.

Trump ile petrol endüstrisi ve bazı Kongre üyeleri arasında fikir ayrılığı var

Öte yandan petrol endüstrisinden bazı kişiler, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve Trump yönetiminden bazı yetkililer, kısa vadede fiyatları düşürebilecek bu uygulamanın gelecek dönemde daha yüksek fiyatlar anlamına gelebileceğini belirterek, Trump yönetiminin bu fikrine karşı çıkıyor.

Ancak, 7 haftadan az bir süre sonra yapılacak kritik ara seçimlere doğru ilerleyen Cumhuriyetçi adayları yüksek enerji fiyatları hala zor durumda bırakırken, bazı kaynaklar Trump'ın hafta sonuna kadar bir yasak ilan etmeyi düşündüğünü ve olası olumsuz tepkileri "aralık ayının sorunu" olarak değerlendireceğini ifade etti.

2015'ten bu yana enerji ihracatına getirilen ilk kısıtlama olabilir

Sevkiyatların durdurulması durumunda bu uygulama, eski Başkan Barack Obama yönetiminin 2015'te on yıllardır süren petrol ihracat yasağını kaldırmasından bu yana ABD'de enerji ihracatına getirilen ilk kısıtlama olacak.

ABD'de 1 galon (3,785 litre) dizelin fiyatı geçen yıldan bu yana 2,83 dolar artarak 6,50 dolar bandına yükselmişti.

Kaynak: AA
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