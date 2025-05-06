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Trump Yönetiminin Mülteci Yasakları Geçersiz

Federal yargıç, 12 bin mültecinin ABD'ye kabul edilmesine karar verdi. Seyahat izinleri tekrar işlemeye alınacak.

06.05.2025 11:13
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ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin ABD'ye seyahatlerini askıya aldığı yaklaşık 12 bin mülteciyi ülkeye kabul etmesine karar verdi.

ABD Bölge Yargıcı Jamal Whitehead, 20 Ocak'tan önce "düzenlenmiş ve onaylanabilir" seyahat planı olan mültecilerin ülkeye kabul edilmesine yönelik temyiz mahkemesi kararının ardından, Adalet Bakanlığının bu karara karşı iddialarını dinledi.

Adalet Bakanlığı avukatlarından David Kim, söz konusu kararın, Trump'ın konuya ilişkin kararnameyi imzalamasından sonraki iki hafta içinde ABD'ye seyahat planı bulunan yaklaşık 160 mülteci için geçerli olduğunu savundu.

Bu iddianın yanlış olduğunu kaydeden Yargıç Whitehead, Trump yönetiminin ABD'ye seyahatlerini askıya aldığı yaklaşık 12 bin mültecinin ülkeye kabul edilmesine karar verdi.

Whitehead, ABD yönetiminin büyükelçilikler dahil olmak üzere kurum ofisleri ve personeline, mahkeme kararıyla korunan mültecilerin dosyalarını işlemeye devam etmeleri talimatı vermesi gerektiğini belirtti.

Yargıç ayrıca, yönetimi, izinleri bulunan mültecilerin ülkeye kabulünü kolaylaştıracak adımları "derhal atmaya" çağırdı.

Trump yönetimi, ABD'ye 20 Ocak'tan önce seyahat etmeleri onaylanan mültecilerin giriş izinlerini askıya almıştı.

ABD medyası, Trump'ın ani durdurma kararından etkilenenler arasında, eski Başkan Joe Biden ve yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından başlattığı program kapsamında ABD'ye yerleşme izni verilen 1600'den fazla Afgan'ın bulunduğunu belirtmişti.

Bölge Yargıcı Whitehead 25 Şubat'ta, Trump'ın bu kararını geçici olarak durdurmuştu. Trump yönetimi, bunun ardından temyiz mahkemesine başvurmuş, mahkeme, 20 Ocak'tan önce "düzenlenmiş ve onaylanabilir" seyahat planı olan mültecilerin ülkeye kabul edilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Yönetiminin Mülteci Yasakları Geçersiz - Son Dakika

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