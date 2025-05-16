Trump Ziyareti Sırasında Gazze'de 400 Filistinli Öldürüldü - Son Dakika
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Trump Ziyareti Sırasında Gazze'de 400 Filistinli Öldürüldü

Trump'ın Orta Doğu ziyareti boyunca İsrail ordusu, Gazze'de 400 Filistinliyi hedef aldı.

16.05.2025 15:42
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ABD Başkanı Donald Trump'ın dört günlük Orta Doğu ziyareti boyunca İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 400 Filistinliyi öldürdü.

Trump'ın Suudi Arabistan'a ulaşmasıyla Gazze'deki katliamlarına hız veren İsrail'in hedefinde yine siviller vardı.

Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Orta Doğu turu sırasında İsrail ordusu yaklaşık 400 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, Trump'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretten önceki 3 günde 78 kişinin hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, saldırıların şiddetinde ciddi artış yaşandığı görülüyor.

İsrail yerel basınında 5 Mayıs'ta, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını görüştüğü kaydedildi.

Adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, güvenlik kabinesinin söz konusu planı oy birliğiyle kabul ettiğini aktardı. Bu tarihten sonra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında da artış görüldü.

Gazze'de kanlı günler

Trump, 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki turuna başladı, ardından 14 Mayıs'ta Katar'ı ziyaret etti ve 15 Mayıs'ta BAE'ye ulaştı.

ABD Başkanı'nın Orta Doğu turunun başlangıcından bu yana İsrail ordusu, aralarında Nasır Hastanesi ve Gazze Avrupa Hastanesi olmak üzere birçok tıbbi merkeze, sivillere ait yerleşim alanları ve sivil tesislere yönelik şiddetli saldırılar düzenledi.

Saldırılarda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralanan olduğu ifade edildi.

Turun ilk gününde İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya, Tel ez-Zater, Şeyh Zayid ve Es-Selam gibi yoğun nüfuslu mahallelerin de aralarında bulunduğu 7 bölge için tahliye kararı yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, uyarıyı "saldırıdan önceki son uyarı" şeklinde niteledi.

Uyarının ardından doğrudan düzenlenen bombardımanda, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Aynı gün Nasır Hastanesi ve Gazze-Avrupa Hastanesinin yanı sıra yerinden edilmiş kişilerin barındığı ev ve çadırlara da topçu ateşi açıldı, saldırılarda yaklaşık 48 kişi hayatını kaybetti.

Trump'ın ziyaretinin ikinci gününde İsrail, evleri, sivillerin toplandığı bölgeleri ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan top atışlarında yaklaşık 118 Filistinliyi öldürdü.

Ayrıca, Gazze kentindeki 4 okul ve Şifa Hastanesi dahil olmak üzere yerleşim alanları için tahliye emri verildi.

Trump'ın ziyareti devam ettikçe şiddet arttı

Trump'ın ziyaretinin 3. günü olan perşembe günü ise İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yerlerinden edilmiş kişilerin ev ve çadırlarının yanı sıra bir sağlık merkezi ve bir mescidi hedef alan hava saldırılarında yaklaşık 94 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in 18 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'de, 2 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon Filistinli, saldırılar sonucu evsiz kaldı.

Tel Aviv'in Gazze'ye 2 Mart'tan itibaren insani yardım ambargosu uygulaması sonucu Gazze Şeridi kıtlık sorunuyla da karşı karşıya kaldı.

"Daha iyi bir gelecek"

Trump, 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada Gazze'deki Filistinlilerin "daha iyi bir geleceği" hak ettiklerinden söz ederken İsrail, bombardıman, soykırım ve öldürme eylemlerini artırdı.

Filistinliler bu durumu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes için diplomatik baskıyı engellemeyi amaçlayan "doğrudan mesaj" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere yönelik saldırı ve katliamlarını tırmandırarak ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik arabulucuların çabalarını baltalamaya çalıştığını belirtti.

Bu saldırıların "sivil halkı yok etmeye dönük soykırımın bir devamı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yerleşim alanlarının, içinde yaşayanlarla birlikte bombalanması ve katliamlar işlenmesi, faşist, acımasız bir tutum ve savaş suçlusu Netanyahu'ya hiçbir zafer getirmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, defalarca soykırımın sona erdirilmesi, İsrail ordusunun geri çekilmesi ve Filistinli tutukluların salıverilmesi karşılığında İsrailli esirlerin "toplu olarak" serbest bırakılmasını içeren kapsamlı müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Netanyahu, yeni şartlar öne sürerek bu süreçten kaçarken aynı zamanda Hamas'ın da silahsızlandırılmasını istiyor. Hamas ise İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sürdükçe bunu kabul etmeyeceğini vurguluyor.

İsrail'de muhalefet ve esir aileleri ise Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımı, hükümetindeki aşırı sağcı kanada boyun eğerek sürdürdüğünü, bunun da tamamen kendi siyasi çıkarları, özellikle iktidarda kalma hırsından kaynaklandığını savunuyor.

Soykırıma kılıf

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de işgal güçleri tarafından öldürülenlerin sayısındaki büyük artışın Trump'ın ziyaretiyle eş zamanlı olduğunu" belirtti.

Sevabite, "Bu durumun, bu gibi ziyaretlerin yalnızca siyasi bir paravan olduğunu ve daha fazla saldırı, işgal ve soykırım için gizli bir işaret taşıdığını bir kez daha ortaya koyuyor. Trump, Filistinliler için daha iyi bir gelecekten söz eden sahte propaganda açıklamaları yaparken, işgal hükümetinin liderliğindeki İsrail savaş makinesi sivillere karşı korkunç katliamlar işliyor." dedi.

Filistinli yetkili, "Savaş makinesi, halkımıza karşı soykırımı ve etnik temizliği genişletiyor; bu da yapılan açıklamaların gerçek dışılığını ve ABD'nin saldırıya siyasi ve askeri destekle nasıl ortak olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Bu açıklamaların "işgalin yüzünü aklamaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimler" olduğunu aktaran Sevabite, Trump'ın sözde daha iyi bir geleceği pazarlayan açıklamaları, katliamlar, ailelerin hedef alınması, altyapının yıkılması, çocuk ve kadınların öldürülmesi sürdüğü müddetçe inandırıcılığını yitiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Ziyareti Sırasında Gazze'de 400 Filistinli Öldürüldü - Son Dakika

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