Tse Gözetim Heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Uygulamalarını Yerinde İnceledi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi "2. Gözetim Tetkiki" ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi "1.Gözetim Tetkiki"nin kapanış toplantısını gerçekleştirdi. Heyet; ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin Yol ve Trafik Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemi bağlamında 2 gün boyunca gözlemledikleri hizmet performanslarını ve çıktılarını değerlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi "2. Gözetim Tetkiki" ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi "1.Gözetim Tetkiki"nin kapanış toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kapanış toplantısına, Büyükşehir bürokratları ile TSE Tetkik Heyeti katıldı.

Heyet; ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında; Büyükşehir Belediyesi'nin Yol ve Trafik Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemi bağlamında hizmet performanslarını ve çıktılarını değerlendirerek, 2 gün boyunca gözlemledikleri uygulamaları anlattı.

Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından belgelendirilen "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi", "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi", "TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi", "TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi" ve "TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" belgelerine sahip. Çevre Yönetim Sistemi ile çevre dostu bir yönetim anlayışı doğrultusunda doğal kaynakların kullanımının azaltılması; toprağa, havaya, suya verilen zararın minimum düzeye indirilmesi, çevre performanslarının izlenmesi ve kenti daha yaşanılabilir, tercih edilen bir kent yapmak amaçlanıyor. Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ile de personelde yol trafik güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturarak kaza kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması, hizmet ve ürün kaybının önlenmesi ile araç verimliliğinin sağlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu yol ağında verilere dayalı ölçme ve iyileştirmeler yapılarak, yol ve trafik güvenliği sağlanıyor.

"2 gün süren tetkikler bitti ve kapanışı yaptık"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, "2 gündür tüm dairelerimizde çalışma yapıldı. Biz, 'sistem kurulması bizim için çok önemli' demiştik. Bununla ilgili kurumsallaşmaya çalışıyoruz, ama üstatlarımızın dıştan bir gözle bakmaları bizim için önem taşıyor. Biz geçmişte de bu konuya dikkat etmiştik. Bugün de tetkikler bitti ve kapanışı yaptık" dedi.

"Her geldiğimizde çok değişik ve iyileştirici faaliyetler görüyoruz"

TSE tarafından görevlendirilen Baştetkikçi Fatih Sağdıç, "Her geldiğimizde; çok değişik ve iyileştirici faaliyetler görüyoruz. Sizlerle daima ileriye diyoruz. 39001, 14001 denetimlerimizi gerçekleştirdik. İkisi de gözetimdi. Her iki denetim açısından da belgelerin devamını Ankara Yürütme Komitemize sunacağız. Belge yenileme değil, gözetim olduğu için belgenin devamı diye yazıyoruz" diye konuştu.

İlk gün Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni gördüklerini, oradaki faaliyetleri çok faydalı bulduklarını belirten Sağdıç,"Zabıtayı bizzat yerinde inceleyerek, çalışma şartlarını da görmüş olduk. Ulaşım Daire Başkanlığı'ndaki Metro, hafif raylı sistem, tramvay gibi projelere baktık. Bu projeler, yol trafik güvenliği açısından çok önemli. Çünkü söz konusu projeler, kazaları daha da azaltacak yöndeki faaliyetler. Özellikle yol trafik güvenliğinde adaptif kavşakların artırılması güzel olacaktır. Son gün Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne baktık. Orada da 17025 denetimi gerçekleşecek. Onun hazırlıkları var. Laboratuvarda yapılması gerekenleri de beraber gözden geçirdik" ifadelerini kullandı.

İkinci gün Sağdıç ve beraberindeki heyetle Aşhane'yi gezdiklerini kaydeden Genel Sekreter Olcay Tok, Aşhane'nin büyütülme çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, 30 dönümlük alan içerisine hem ekmek fabrikasını hem de aşhaneyi yapacakları projeyi anlattı. MEŞOT ile ilgili de ayrıntılı bilgiler veren Tok; araçların hareket noktalarını 2'den 5'e çıkardıklarını, 390 olan şoför sayısının 858'e yükseltildiğini ve 207 otobüse ek olarak 272 yeni toplu taşıma aracı alındığını sözlerine ekledi ve bunların 205'inin çevre dostu CNG'li araç olduğunu belirtti.

"Halkın yüreğine dokunmuşsunuz, halka ulaşmışsınız"

Tetkikçi Emine Tosun; denetimleri boyunca, halkın yüreğine dokunan bir ekip gördüklerini söyleyerek, "Çok güzel hizmetler yapmışsınız. Halkın yüreğine dokunmuşsunuz, halka ulaşmışsınız" dedi. Birimlerde, risk ve fırsatlar üzerine biraz daha çalışılması gerektiğini ifade eden Tosun, geçtiğimiz yıla göre izleme ve ölçme sıklıklarının artmış olmasını da fark ettiklerini kaydetti. Tosun, "Çok güzel hedefler belirlemişsiniz. Kalite de, hayat yolculuğu gibi bir yolculuk. Adım adım ilerliyorsunuz. Halk sizi çok seviyor. Özellikle Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin hizmetleri'ni. Mersin sizlerle daha güzel" diye konuştu.

"Büyükşehir olarak çok güzel projeleriniz var"

Tetkikçi Esma Özçelik ise, "Gezdiğimiz bütün birimlerdeki arkadaşların hepsi çok istekli ve ilgili. Her hizmeti göstermek istiyorlar. Çok güzel projeleriniz var. Hepsi için tebrik ederim. İnşallah çalışmalarınızı daha da ileriye taşırsınız" ifadelerini kullandı.