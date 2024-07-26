TSE ve Ankara Üniversitesi Eğitim ve Tanıtım İşbirliği Yapacak - Son Dakika
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TSE ve Ankara Üniversitesi Eğitim ve Tanıtım İşbirliği Yapacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Ankara Üniversitesi, eğitim ve tanıtım faaliyetleri alanında işbirliği yapacak. İmzalanan protokolle, eğitim programlarının uygulanması, ortaklaşa panel, sempozyum, seminer ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, faaliyetlerin toplumda farkındalığın arttırılması noktasında tanıtım çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise protokolü nitelikli çalışmalar yapmak adına önemsediklerini ifade etti.

26.07.2024 11:47
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Ankara Üniversitesi, eğitim ve tanıtım faaliyetleri alanında işbirliği yapacak.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesinde düzenlenen törenle üniversite ve TSE arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolle, eğitim programlarının uygulanması, ortaklaşa panel, sempozyum, seminer ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesi, Enstitü ile Ankara Üniversitesinin ortak projeler yürütmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanıyor.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, burada yaptığı konuşmada, faaliyetleri hakkında bilgi vererek, yapımı devam eden Ankara Kalite Kampüsü'yle ülkenin laboratuvar kapasitesini güçlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

İşbirliklerine verdikleri öneme işaret eden Şahin, "Biz arzu ediyoruz ki başta üniversitelerimiz olmak üzere akademik birikimin, TSE ile birlikte değerlendirilebilmesi. Enstitümüzün üniversitelerimiz ile işbirliğinin artırılması bizim önceliklerimiz arasında. Biz yaptığımız faaliyetler ile ilgili toplumda farkındalığın arttırılması noktasında tanıtım çalışmaları yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da imzalanan protokolü ortaklaşa nitelikli çalışmalar yapmak adına önemsediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TSE ve Ankara Üniversitesi Eğitim ve Tanıtım İşbirliği Yapacak - Son Dakika

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