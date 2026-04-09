TSK, Mavi Vatan Tatbikatı ile Gücünü Gösterdi

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU: TSK BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR CAYDIRICI GÜÇTÜR

'Mavi Vatan-2026 Tatbikatı' 'fiili atış safhası'nın ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu açıklama yaptı. Orgeneral Bayraktaroğlu, Türkiye'nin güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, "Aynı zamanda kurucu, küresel bir güçtür. TSK'nın muharebe gücü yüksek her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyet TSK; Savunma Sanayi ile birleşik bir pozisyon yarattı. Yerli ve milli imkanlar, yüksek teknoloji ürünleri insansız ve insanlı platformlar elde ettiği imkan ve kabiliyetlerle TSK bölgede önemli bir caydırıcı güçtür. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri Mavi Vatan'dır. Mavi Vatan Deniz Kuvvetleri tarafından korunmaktadır. Deniz Kuvvetleri'mizin gücünün temeli, eğitim ve eğitimin semeresini aldığımız tatbikatlardır. İşte bu tatbikatlardan biri de 10 gündür devam eden Mavi Vatan Tatbikatıdır. Asıl olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek olarak ise Kara ve Hava Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan toplam 15 bin personel ile 120 yüzer unsur ve muhtelif sayıda uçağımızın katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatın bugünkü bölümünde; TCG ANADOLU'dan BAYRAKTAR TB-3'ün kalkış ve inişi ve TB-3 ile ilk kez Kamikaze İDA'yı imhası faaliyetleri icra edilmiştir. Bu tatbikatı planlayan ve icra eden, başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere TSK'nın bütün kahraman ve fedakar mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL TATLIOĞLU: ÇOK GÜÇLÜ BİR DENİZ KUVVETLERİYİZ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise 37 tanesi Deniz Kuvvetleri'ne, 4 tanesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait olmak üzere 41 askeri geminin inşasının aynı anda tersanelerde devam ettiğini belirterek, "9 adet gemimizin inşasına da çok kısa bir zaman sonra başlayacağız. Aynı anda 50 tane askeri gemiyi inşa eder durumda olacağız. Aynı zamanda insansız hava araçlarımızı envantere aldık. İnsansız hava araçlarımızla insansız deniz araçlarımıza taarruzlar geliştirdik. 5 tip insansız deniz aracımızı ve 2 tip kamikaze insansız deniz aracımızı da envanterimize kattık. Sadece platform yapmakla kalmıyoruz. Denizaltılarımızdan sahil hedeflerine atılan ATMACA güdüm mermisini envanterimize aldık. İlk milli torpidomuz AKYAKA'yı envantere aldık. İlk milli mayınımız MALAMAN mayınını envanterimize aldık. Son dönemde kurmuş olduğumuz Amfibi Kolordumuz gerek bu tatbikatta gerek yurt içinde gerek yurt dışında başarıyla görevlerini icra etmekte. Son dönemde kurmuş olduğumuz Sualtı Harekat Komutanlığımızın personeli özellikle Karadeniz'de kontrol dışına çıkan mayınların, insansız deniz araçlarının, insansız hava araçlarının imhasını başarıyla yerine getirmektedir. 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, jeostratejik konumu çok güçlü bir Deniz Kuvvetleri'ne sahip olmasını dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir Deniz Kuvvetleriyiz ve her geçen gün gücümüze güç katmaktayız. Mavi Vatan Tatbikatı da bunun somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.