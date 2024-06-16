TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu

(ANKARA) - TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı, Ordular arası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda birinci oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı'nın 10-15 Haziran 2024 tarihleri arasında İsviçre'nin Thun kentinde düzenlenen Ordular arası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda birinci olduğunu duyurdu.
Şampiyonada İkm.Tğm. Ömer Özder, Ateşli Silahlar Erkek Tabanca ferdi tasnifte Avrupa ikinciliği elde etti
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