Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde bir ilke imza atıldı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı Ebru Eroğlu, Şeyda Yıldırım ve İkra Kuyumcu isimli 3 kadın teğmen birincilikle tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından diplomaları verilen teğmenler, tarihi bir başarıya imza attı.

01.09.2024 11:24  Güncelleme: 11:36
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi.

2024 yılı Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı.

TSK tarihinde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi

Birinciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TSK tarihinde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
TSK tarihinde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları\'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi

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Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunus Uslu: Sizi doğuran Annelere Babalara selam olsun ellerinden öperim . Bu vatanın başarılı kadınalara, hele bir de şöyle jilet gibi üniforma içinde parlayan kadınlara ihtiyacı var . Aslan kardeşlerim var olun 77 2 Yanıtla
  • Nilgün Özbek: Helal olsun tebrikler 33 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bu milletin içinde daha ne cevherler var anlinizdan öpüyorum 13 0 Yanıtla

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