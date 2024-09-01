Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi.
2024 yılı Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı.
Birinciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Son Dakika › Güncel › Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi - Son Dakika
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