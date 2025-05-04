TSKGV, TEKNOFEST'te Kıbrıs'ta Ziyaretçileri Ağırladı - Son Dakika
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TSKGV, TEKNOFEST'te Kıbrıs'ta Ziyaretçileri Ağırladı

TSKGV, TEKNOFEST\'te Kıbrıs\'ta Ziyaretçileri Ağırladı

TSKGV, KKTC'deki TEKNOFEST'te bağışçılarını ağırlayarak, vakıf hikayesini paylaştı.

04.05.2025 11:14
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te, vakfın ve vakıf şirketlerinin hikayesini ziyaretçilerle paylaşmanın yanı sıra bağışçılarından bazılarını da ağırladı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de devam ediyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

Etkinliğin paydaşları arasında yer alan TSKGV, festival alanındaki standında ziyaretçileri faaliyetleri hakkında bilgilendiriyor, çocuklara özel etkinlikler gerçekleştiriyor.

Vakıf ayrıca, bağışçılarından bazılarını TEKNOFEST KKTC'de ağırlayarak, vakıf şirketlerinin (ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR) alandaki stantlarını gezdirdi.

Ayrıca vakıf şirketleri, bağışçıların destekleriyle hayata geçen milli teknolojileri de bağışçılara tanıttı.

"TSKGV ve vakıf şirketlerinin kuruluş hikayesi Kıbrıs Barış Harekatı'na dayanıyor"

TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, TSKGV ve vakıf şirketlerinin kuruluş hikayesinin Kıbrıs Barış Harekatı'na dayandığını söyledi.

Barış harekatı esnasında duyulan ihtiyaçlar, harekat sırası ve sonrasında yaşanan ambargolar neticesinde bağımsız savunma sanayi için Türk milletinin bir araya geldiğini ve bağışlarıyla TSKGV'yi ve vakıf şirketlerini kurduğunu anlatan Topçu, şunları kaydetti:

"Şirketlerimiz, 50 yıl sonrasında sadece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını değil, dost ve müttefik kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilen, dünyada 200'e yakın ülkeye teknoloji, savunma ürünleri, uçaklar, platformlar satan çok güzide şirketler haline geldi. Dolayısıyla vakıf olarak burada olmak bizim için çok kıymetli. TEKNOFEST KKTC'de Kıbrıslı gençlerimizle, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz."

Topçu, festival alanındaki stantlarında vakfın ve vakıf şirketlerinin hikayesini ziyaretçilerle paylaştıklarını aktararak, Türkiye'den bazı bağışçılarını etkinliğe getirdiklerini ve onlara Kıbrıs'ı ve TEKNOFEST'i gezdirdiklerini söyledi.

Topçu, TSKGV'ye destek olarak şirketleri bugünlere getiren tüm bağışçılarına teşekkürlerini sunarak, sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TSKGV, TEKNOFEST'te Kıbrıs'ta Ziyaretçileri Ağırladı - Son Dakika

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