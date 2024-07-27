TTK Başkanı Yüksel Özgen: Arkeolojik Araştırmalara Destek Veriyoruz

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Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Yüksel Özgen, "Arkeolojik araştırmalara özelikle son yıllarda destekler veriyoruz. Yalova'da da 2 arkeolojik sahaya kurumumuz destek veriyor. Kurum kütüphane ve arşivimizi araştırmacılar için sürekli güncelliyoruz ve geliştiriyoruz." dedi.

Özgen, Yalova Valiliği tarafından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Mirası: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Cumhuriyet Türkiyesi'ne Uluslararası Tarih Araştırmaları Sempozyumu"ndaki konuşmasında, İnalcık'ın, tarihin doğru anlaşılması ve tarihçiliğin milli ve evrensel ölçekte en üst seviyeye ulaşması için ömrünü vakfettiğini söyledi.

Atatürk'ün talimatlarıyla 1931'de kurulan TTK'nin o günden bu yana Türk ve Türkiye tarihine yönelik faaliyetlerine devam ettiğini belirten Özgen, bu kapsamda yurt içinde ve dışında araştırmacıların ilgiyle takip ettiği kitapları yayımlamayı sürdürdüklerini bildirdi.

Tarih alanındaki uluslararası kuruluşlarda ve komitelerde bağlantıları güçlendirerek Türk tarihinin ve Türk tarihçiliğinin dünya çapında tanınırlığına katkıda bulunmak üzere faaliyetler yürütmeye devam ettiklerini dile getiren Özgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz 2 yıl boyunca 20'ncisini yaptığımız, önümüzdeki hafta da tebliğlerini çevrim içi yayımlayacağımız 19. Tarih Kongresi'nden sonra, yaklaşmakta olan 20. Türk Tarih Kongresi gibi tarihimizin her sahasına ve konusuna dair önemli ulusal ve uluslararası kongrelerimizi, sempozyum ve çalıştayları düzenliyoruz. Arkeolojik araştırmalara özelikle son yıllarda destekler veriyoruz. Yalova'da da 2 arkeolojik sahaya kurumumuz destek veriyor. Kurum kütüphane ve arşivimizi araştırmacılar için sürekli güncelliyoruz ve geliştiriyoruz."

"Önümüzdeki dönem için burs ilanlarımızı da paylaştık"

TTK tarafından sağlanan burslara da değinen Özgen, 2002'den bu yana 3 bini aşkın öğrenciye burs verdiklerini söyledi.

Özgen, 2019 yılından sonra lisans öğrencilerine de burs vermeye başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buna göre 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 800 öğrencimize burs ödemesi yapıyoruz. Üniversite tercihleri devam ediyor. Önümüzdeki dönem için burs ilanlarımızı da paylaştık. Sosyal bilimler ve tarih bilimini teşvik etmek amacıyla ilan ettiğimiz bu burslarımızla, başarılı öğrencilerimizin sosyal bilimler alanına yönelmesi ve nitelikli gençlerimizin, meslektaşlarımız olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz. Lisans üstü burslar ise ülkemiz için öncelikli konularda çalışma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tahsis edilmektedir. Arkeoloji, sanat tarihi, iktisat tarihi, askeri, felsefe tarihi gibi temel alanların dışında, bölgesel çalışmaları da Balkan tarihi, Kafkasya tarihi, Orta Asya tarihi, Doğu ve Kuzey Afrika tarihi, bu sene denizcilik tarihini de ilave ettik bu alanlara, burs alanları olarak belirledik."

Konuşmaların ardından sunumların yapıldığı sempozyuma, Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Belediye Başkan Vekili Tülay Özçelik, Halil İnalcık Tarih Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Özer Ergenç, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.