TTÖMER 30. Yaşını Kutladı

17.04.2026 12:53
Kırgızistan'da Türk dilini tanıtan TTÖMER, 30. yılını coşkuyla kutladı, etkinlikler düzenledi.

Kırgızistan'da Türk dilini ve kültürünü tanıtmak amacıyla 30 yıl önce yola çıkan Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER), kuruluşunun 30. yılını büyük coşkuyla kutladı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı TTÖMER'in başkent Bişkek'teki Büyük Konser Salonu'nda düzenlediği kutlama programına diplomatlar, bürokratlar, öğrenciler ve velileri ile vatandaşlar katıldı.

Davetlilerin Kırgızistan'daki Ahıska Türkü zurnacı ve davulcunun ezgileriyle karşılandığı salonun girişinde Bişkek'teki Türk eğitim kurumlarının tanıtım stantları açıldı ve TTÖMER'in kitapları ve fotoğrafları sergilendi.

"Bizim işimiz insanlıktır, kültür ve bilimdir"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, yaptığı konuşmada, Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezinin kuruluşunun 30. yılını tebrik ederek "Türkiye'nin Kırgızistan'daki birinci işi para (Kırgızca akça) değildir, bizim işimiz insanlıktır, kültür ve bilimdir." dedi.

Ökem, TTÖMER'in 1996'da 128 öğrenci ile eğitim faaliyetine başladığını ve bugün ülke genelinde 8 bin kursiyere ulaştığını belirterek "TTÖMER, bugün 70 öğretmeniyle Türk dilini ve kültürünü Kırgız soydaşlarımızla paylaşmaktadır." diye konuştu.

Eğitim ve kültür işbirliğinde TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı okullarının da büyük güç kattığını söyleyen Ökem, "35 yıl önce başlattığımız '10 Bin Öğrenci Projesi' ile Kırgız kardeşlerimizi Türkiye'de eğittik. Bugüne kadar 7 bine yakın öğrencimiz mezun olarak Kırgız devletine ve ekonomisine katkı sundu." ifadelerini kullandı.

Bişkek'te 1992'de Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi ile Kırgız-Türk Anadolu Lisesini açtıklarını anlatan Ökem, 1995'te kurdukları Manas Üniversitesinin dünya genelindeki ilk bin üniversite arasına girdiğini ve Kırgızca bilim üreten biricik üniversite olarak Türk dünyasının yıldızı olduğunu dile getirdi.

TTÖMER Müdürü İlyas Süt de 30 yıl önce Bişkek Devlet Üniversitesindeki bir sınıfta bir öğretmenle ve 128 kursiyerle başlayan bu yolculuğun geçen yıllar içerisinde çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

"Bugün Kırgızistan genelinde 7 bölgede, 14 şehirde, 60 farklı noktada yaklaşık 70 öğretmen ve 8000 kişiyle devam etmektedir." diyen Süt, şunları kaydetti:

"Bu 30 yıllık süre boyunca bu gönül coğrafyamızda görevlerini aşkla ve fedakarlıkla sürdüren kurumumuzun bugünlere ulaşmasında emekleri olan yüzlerce meslektaşımıza desteklerini hiç esirgemeyen Kırgız dostlarımızın emeklerinin sonucudur. Geçen bu 30 yılın sonunda kurumumuz sadece ulaşabildiği kursiyer sayısını arttırmakla kalmamış, aynı zamanda modern sınıflarında tecrübeli eğitimcileriyle yenilikçi eğitim metotları uygulayan örnek ve model bir kurum haline gelmiştir."

Süt, kursiyerlerin adına TTÖMER'e desteklerini esirgemeyen Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem'e, Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir'e, Kırgız makamlarına, Kırgız ve Türk eğitim kurumları ile Türk firmalarına ve öğretmenlere teşekkür etti.

Zelişah ve Mustafa'dan türkü şöleni

Anadolu'nun farklı köşelerinden derlenen halk ezgilerini geleneksel çalgılarla yorumlayan Zelişah ve Mustafa konser verdi. Kırgız izleyiciler, sanatçıların seslendiği türkülere eşlik etti.

Programda TTÖMER'in 30. yılı dolayısıyla düzenlenen şiir, kısa film, resim ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren kursiyerler ödüllendirildi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı 30 kursiyerin, mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret ederek Türk kültürünü yerinde tanıma imkanı bulacakları belirtildi.

Bazı Kırgız üniversiteleri, Türk diplomatlara ve öğretmenlere ödüller ve hediyeler takdim etti.

Programda TTÖMER'in eski kursiyeri ve ülkenin ünlü ses sanatçısı Elera Kabıljankızı, sevilen şarkılarıyla sahne aldı.

Kırgız ve Türk halk dansların sergilendiği sahnede eski kursiyerler, Türkçe şarkılar seslendirdi.

Kaynak: AA

